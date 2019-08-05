Источник материала: Интерфакс

Российский и советский композитор, основатель группы "Пламя" Сергей Березин скончался на 82-м году жизни, сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала Рубальская в соцсетях.

Березин родился 31 октября 1937 года. Советский и российский композитор, певец, с 1988 года - Заслуженный артист РСФСР, с 2001 года - Народный артист РФ, художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя". Автор песен "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень". Березин активно сотрудничал с Рубальской и написал несколько десятков песен на слова ее стихов.

Его композиции исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие.