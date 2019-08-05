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«Пройти по трубам более 10 километров»: показываем, как зерно урожая-2019 превращается в муку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приятная на вкус и стабильно высокая по качеству. Уже 6 августа на столичные хлебозаводы поступит мука нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее постепенно будут смешивать с продуктами переработки зерна прошлых лет. Идеальной мука станет через две недели. Зерно должно отлежаться, чтобы иметь высокие хлебопекарные качества.
Румяная корочка, воздушность, эластичность и отсутствие липковатого мякиша. На качество муки, равно как и на качество хлеба, влияют десятки факторов. Контроль за этим на комбинатах хлебопродуктов постоянный на каждом этапе.
Начинается все с проходной – без первой пробы и оценки в лаборатории зерно просто не поступит на территорию завода.
Мария Гапеева, начальник лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:
Это в былые годы очередь из машин могла достигать нескольких километров. К слову, именно тогда и появилась поговорка про битву за урожай – чтобы успеть довезти зерно на хлебозавод, подключали армию. Не всегда хозяйства справлялись сами: машины часто ломались, а в кузова полуторок столько же и зерна насыплешь. Сравните с современными МАЗами, которые за раз могут перевезти до 10 тонн.
Плюс на самом комбинате хлебопродуктов со временем автоматизировали процесс снятия проб. Теперь все приборами с точностью до 0,5 %, а не на язык, как семечки.
Таисия Целюк, техник-лаборант Минского комбината хлебопродуктов:
Обязательная «отлежка» – минимум две недели. А потом в мельницу. Процесс, как и сотни лет назад у предков: перемолоть, отсеять, отделить зерна от плевел, а вот форма изменилась.
Сегодня мельница – это многоэтажное здание и десятки механизмов.
Евгений Поболовец, корреспондент:
На выходе получается мука высшего сорта. Вот она – первая партия белого золота урожая 2019-го.
Высокое качество зерна отмечают и в регионах. В Гомельской области, к примеру, оно хоть и некрупное, но с отменными органолептическими качествами. Приятное на вкус, после доработки это будет отличная мука.
Юрий Буглаков, начальник мельницы Гомельского комбината хлебопродуктов:
Пока белорусы ругают холодный июль, пекари радуются знойному июню. В пшенице много клейковинных белков: почти 99 % поступающего зерна – третьего сорта. Значит, хлеб будет румяным и пышным из своей, а не венгерской муки, как было в 90-е.
Геннадий Мисовский, первый заместитель директора Минского комбината хлебопродуктов:
Углеводы, растительный белок, клетчатка, микроэлементы и минеральные вещества – и это неполный список того, чем богат хлеб. Всему головой он стал с легкой руки наших предков. И как бы ни пугали диетологи, государственная задача от того неизменна – хлеб должен быть на столе у каждого белоруса.
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Новости Беларуси. Приятная на вкус и стабильно высокая по качеству. Уже 6 августа на столичные хлебозаводы поступит мука нового урожая, сообщили в программе...
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