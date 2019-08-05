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Пинские пограничники при попытке нарушения границы задержали гражданина Беларуси, находившегося в розыске

06.08.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2 августа сигнализационный комплекс на заставе «Дивин» дал сработку о движении человека. Выехавший на указанный участок пограничный наряд обнаружил следы одного неизвестного, которые вели в направлении украинской территории. Спустя несколько минут при попытке незаконного пересечения границы был задержан 24-летний житель Брестской области.

Пинские пограничники при попытке нарушения границы задержали гражданина Беларуси, находившегося в розыске

В ходе ведения административного процесса установлена причина его незаконных действий. Молодой человек уклоняется от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

После привлечения к ответственности за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима задержанный в рамках организованного взаимодействия передан сотрудникам Кобринского РОВД.

 
 
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  2 августа сигнализационный комплекс на заставе «Дивин» дал сработку о движении человека. Выехавший на указанный участок пограничный наряд обнаружил следы...
 
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