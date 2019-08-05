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Работа в огороде. Как дачникам избежать болей в спине

06.08.2019 07:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Работа в огороде. Как дачникам избежать болей в спине
shutterstock.com

Для любителей вырастить собственный урожай лето — жаркая пора во всех смыслах. «Побочным эффектом» дачного напряжения становятся боли в спине и суставах. Но можно ли без них?

На вопросы дачников-читателей «АиФ» в ходе прямой линии ответил д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. Сеченова Андрей ДАНИЛОВ.

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Разгрузите спину

Можно ли как-то подготовить тело к дачным нагрузкам? А то потом не разогнуться.

Александра

— Да, конечно, спину обязательно нужно готовить к нагрузкам, тогда риски травмироваться существенно снизятся. Перед любой работой надо сделать хотя бы 5-10-минутную разминку, чтобы подготовить суставы и мышцы. Особенно это важно с утра, потому что ночью кровь к мышцам поступает не в таком объеме, как днем, и жидкость из суставов уходит. Если вы без подготовки возьметесь за какое-нибудь дело, то сразу же спровоцируете у себя боли и неприятные ощущения. Разминка разогревает мышцы и улучшает приток жидкости к суставам: межпозвоночным, коленным и т. д. Именно эта жидкость выступает в виде амортизатора при нагрузках и защищает ваши суставы.

Мне 85 лет, при посадке и прополке почти сразу болят суставы и спина. Что делать?

Любовь Сергеевна

— Первое и главное — выходя на огород, не кидаться сразу в работу. Начинайте постепенно.

Работайте на грядках не согнувшись пополам вниз головой, а сидя на маленьком стульчике. Можно стать на колени, если, конечно, они не болят и ваш рост это позволяет. Под колени постелите что-то мягкое или наденьте наколенники. Тогда спина будет разгружена. И обязательно делайте перерывы: поработали какое-то время — прогуляйтесь, потянитесь. Хорошо прилечь, приподняв ноги немного вверх, чтобы снять напряжение со стоп.

Теперь о копании. Чтобы не напрягалась спина, выбирайте лопату по росту. Если вы правша, берите её левой рукой ближе к полотну, а правой — в верхней части черенка. Когда бросаете землю, не делайте резких движений в сторону. Чтобы копнуть, присаживайтесь, а не сгибайтесь. И обратите внимание на обувь: она должна быть устойчивой.

Работа на огороде связана ещё и с поднятием тяжестей. Помните: нельзя сгибаться. Чтобы поднять, к примеру, ящик, присядьте, возьмите его, прижмите к себе, а потом распрямляйте ноги.

Работа в огороде. Как дачникам избежать болей в спине
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Нужны ли лекарства?

При работе на даче болит спина. Лекарств много, но что вы порекомендуете?

Николай Сергеевич

— Лекарства, конечно, можно использовать, но очень важно понять, в какой позе вы работаете. Если стоя на ногах и согнувшись, головой вниз, боли у вас будут всегда. Измените позу: становитесь на колени, садитесь на стульчик и каждые 15-20 минут распрямляйтесь и делайте гимнастику.

Ну, а в качестве лекарственной помощи могу порекомендовать препараты на основе такого действующего вещества, как мелоксикам. Крем облегчает болевые ощущения в суставах и мышцах, уменьшает воспаление и отек. На фоне терапии снижается скованность в движениях, улучшается подвижность суставов. Такой препарат можно также применять при вывихах, ушибах, растяжениях. Использовать его следует по инструкции, а также следует понимать, что у него, как и любого другого лекарственного средства, могут быть побочные эффекты и противопоказания. Поэтому все же лучше предварительно посоветоваться с врачом.

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Потрудишься на даче — спина гудит, даже за ночь не отходит. Что делать?

Надежда Ивановна

— Одна из серьёзных проблем на дачах — матрасы. Люди свозят туда обычно всё старое и ненужное. Для полноценного отдыха после трудового дня матрас нужен жёсткий и непродавленный. Сверху можно постелить мягкое одеяло или наматрасник. Жесткий матрас помогает позвоночнику принять нормальное положение. А вот мягкий — не дает спине отдохнуть и выправиться.

Болят суставы, спина. Обезболивающие средства опасны для людей пожилого возраста?

Сания, 70 лет

— Если у вас были или есть проблемы с желудком или кишечником, обезболивающие таблетки не очень подходят. Если бывает высокое артериальное давление, имеются проблемы с сердцем, тоже не стоит их самостоятельно покупать, потому что они могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Нужно с врачом определить, что можно, а что нельзя.

А вообще, считается, что пожилым людям предпочтительнее не таблетки глотать, а использовать местные формы — мази, кремы, гели. Но предварительно надо проконсультироваться с врачом, т.к. есть противопоказания.

Если у человека в принципе больные суставы, что можно делать, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию? А то ведь и на дачу не съездишь лишний раз.

Евгения

— Тут можно посоветовать только профилактику — это гимнастика и ежедневные упражнения. Необходимо купить хороший матрас, чтобы спать в физиологичном для позвоночника положении — тогда он будет разгружаться. Обязательно нужно гулять, в идеале по часу в день где-нибудь в парке или лесу. Темп должен быть средний, но ходить надо без остановок, тогда мозг сам начнет вырабатывать свои естественные вещества, которые обеспечат избавление от болевых ощущений. Не надо бегать и прыгать, достаточно растяжки, йоги, прогулок в среднем темпе — все максимально просто и позволяет быстро почувствовать себя лучше. Если делать это регулярно, буквально через пару недель вы увидите результат — улучшится самочувствие, пройдут боли в спине и суставах. Но не стоит забывать, что это все актуально, если нет каких-то специфических диагностированных заболеваний.

Работа в огороде. Как дачникам избежать болей в спине
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При работе на грядках нужно делать перерывы и спать на жёстком матрасе.
 
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