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«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
4 августа Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале – 31,12 секунды.
Ранее в копилку сборной два золота положил Илья Шиманович, причем на дистанции 100 метров брассом белорус установил рекорд бассейна – 58,73 секунды.
Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100. Сегодня белорусы вернулись домой.
Илья Шиманович, победитель этапа Кубка мира по плаванию:
Был рад тому, что форма сохраняется, то есть не было никаких ошибок в плане подготовки. Может, были какие-то нюансы по ходу самих соревнований. В принципе, выступлением полностью доволен.
Впереди у наших пловцов серия турниров категории А и чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Глазго в декабре.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 августа...
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