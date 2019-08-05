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«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

06.08.2019 00:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

4 августа Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале –  31,12 секунды.

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Ранее в копилку сборной два золота положил Илья Шиманович, причем на дистанции 100 метров брассом белорус установил рекорд бассейна – 58,73 секунды. 

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100. Сегодня белорусы вернулись домой.

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Илья Шиманович, победитель этапа Кубка мира по плаванию:
На самом деле доволен этим стартом. То есть такое было немножко позитивное после чемпионата мира. Так же подбавил сладости рекорд этапов Кубка мира.

Был рад тому, что форма сохраняется, то есть не было никаких ошибок в плане подготовки. Может, были какие-то нюансы по ходу самих соревнований. В принципе, выступлением полностью доволен.

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Впереди у наших пловцов серия турниров категории А и чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Глазго в декабре.

Люди в материале: Илья Шиманович, Алина Змушко, Никита Цмыг
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 августа...
 
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