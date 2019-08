Бойня номер 252. Массовые расстрелы в США невозможно прекратить?

Минувший уик-энд в Соединенных Штатах побил все рекорды по части массовых расстрелов. Три случая с разницей в считанные часы — это много даже для Америки.

3 августа около 10:00 по местному времени в магазин Walmart, расположенный в торговом комплексе Cielo Vista в Эль-Пасо, штат Техас, пришел 21-летний Патрик Круснер. Вооруженный винтовкой мужчина с наушниками на голове открыл огонь по покупателям и продавцам.

В отличие от многих подобных преступников, сводить счеты с жизнью Круснер не собирался. Когда на место происшествия прибыли полицейский, он спокойно сдался. Жертвами этой атаки стали 20 человек, еще 26, в том числе дети, получили ранения. В Интернете был обнаружен манифест убийцы. В нем он объявляет, что защищает Америку от чужаков. Также Круснер заявил, что поддерживает преступника, который в марте 2019 года в мечети новозеландского города Крайстчерч расстрелял несколько десятков человек.