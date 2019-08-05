Бойня номер 252. Массовые расстрелы в США невозможно прекратить?

Минувший уик-энд в Соединенных Штатах побил все рекорды по части массовых расстрелов. Три случая с разницей в считанные часы — это много даже для Америки.

От Техаса до Чикаго: 29 убитых, 49 раненых

3 августа около 10:00 по местному времени в магазин Walmart, расположенный в торговом комплексе Cielo Vista в Эль-Пасо, штат Техас, пришел 21-летний Патрик Круснер. Вооруженный винтовкой мужчина с наушниками на голове открыл огонь по покупателям и продавцам.

В отличие от многих подобных преступников, сводить счеты с жизнью Круснер не собирался. Когда на место происшествия прибыли полицейский, он спокойно сдался. Жертвами этой атаки стали 20 человек, еще 26, в том числе дети, получили ранения. В Интернете был обнаружен манифест убийцы. В нем он объявляет, что защищает Америку от чужаков. Также Круснер заявил, что поддерживает преступника, который в марте 2019 года в мечети новозеландского города Крайстчерч расстрелял несколько десятков человек.

Patrick Crusius has been identified as the 21-year-old suspect in the shooting at a Walmart in El Paso, Texas, that left at least 18 people dead. Crusius is from Dallas: https://t.co/XVEKPEZ8tL #breaking pic.twitter.com/kTylIhCqYn — Heavy.com (@HeavySan) 3 августа 2019 г.

В тот же день, 3 августа, 24-летний Коннор Беттс открыл стрельбу по прохожим у бара Ned Peppers, расположенного на одной из главных улиц города Дейтона, штат Огайо. В отличие от Круснера, сдаваться Беттс не собирался, и до того момента, как его ликвидировали сотрудники полиции, успел лишить жизни 9 человек и ранить еще 16.

Dayton mass shooting suspect identified as 24-year-old Connor Betts https://t.co/mx3zEkctZR pic.twitter.com/0qXxuQRcCI — New York Post (@nypost) 4 августа 2019 г.

По данным ряда СМИ, которые, впрочем, не подтверждены официально, Беттс высказывал намерения совершить массовое убийство в школе, в которой учился. По утверждению директора учебного заведения, Коннор Беттс был исключен из школы после того, как оставил в туалете список тех, кого собирался убить. Несмотря на столь строгую меру, в серьезность его намерений сверстники не верили и подвергали Коннора насмешкам. В итоге спустя несколько лет Беттс все-таки взялся за оружие. В ночь с 3 на 4 августа в Чикаго неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Стрелок вел огонь из черного автомобиля Camaro. В данном случае семь человек получили ранения, а преступник скрылся с места происшествия.

Кто виноват?

«В нашей стране нет места ненависти», — заявил президент США Дональд Трамп, комментируя происшедшее. По его словам, которые приводит телеканал WHIO, преступники, открывающие огонь по людям, страдают «очень серьезными психическими заболеваниями».

Президент США обсудил ситуацию с конгрессменами, а также руководителями американского Минюста и ФБР.

«Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем... с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас», — цитирует Трампа ABC.

В это же время противника Трампа обвиняют в случившемся его самого. Они обращают внимание, что стрелявший в Техасе Патрик Крусер с одобрением отзывался об антииммиграционных инициативах президента, и утверждают, что Трамп насаждает в американском обществе «атмосферу ненависти».

Это не более чем лукавство. Массовые расстрелы в США происходят вне зависимости от того, кто в настоящее время в Белом доме, демократ или республиканец. Преступления подобного рода происходили как при демократах Клинтоне и Обаме, так и при республиканцах Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе.



Белорус погиб во время стрельбы в США Подробнее

Частота массовых расстрелов неуклонно растет

Как пишут американские журналисты, стрельба в Чикаго стала 252 случаем массового расстрела в США за 2019 год. С учетом того, что 4 августа — это 216-й день года, расстрелы в Америке происходят чаще, чем ежедневно. Случаи, когда число жертв не превышает двух-трех человек, просто уже не привлекают внимания прессы. Это рутина, которая никого не шокирует.

Исследователи Гарвардского университета в 2014 году провели исследование, пытаясь понять, насколько часто происходят в США преступления подобного рода. При этом ученые под определением «массовое убийство» понимали атаки, которые «происходили в общественном месте, где стрелок и его жертвы были в основном не связаны и не знакомы друг с другом, и в которых преступник убил четверых или более людей».

Согласно результатам исследования, подобные расстрелы в США в период с 1982 по 2011 годы происходили в среднем один раз за 200 дней. С 2011 года показатель резко вырос, и теперь расстрелы происходят один раз в 64 дня. Возможно, с момента проведенного исследования показатели выросли еще сильнее.

То, что ситуация ухудшается, показывает и еще один факт — пять массовых расстрелов с наибольшим числом жертв в истории США произошли в период с 2007 по 2017 годы.

23-летний корейский студент Чо Сын Хи убил 32 человека в Виргинском политехническом институте 16 апреля 2007 года, в период правления президента Джорджа Буша-младшего.

20-летний Адам Ланза расстрелял 27 человек, включая 20 детей в возрасте 6-7 лет, в начальной школе «Сэнди-Хук» 14 декабря 2012 года — это период президентства Барака Обамы.

Также при Бараке Обаме, 12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин устроил бойню в ночном гей-клубе Pulse в Орландо, жертвами которой стали 49 человек, 53 получили ранения.

При Дональде Трампе произошли два случая, входящие в число расстрелов с наибольшими числом жертв — 1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок из окна гостиницы в Лас-Вегасе расстрелял 58 человек, а еще 56 ранил; 5 ноября 2017 года бывший военнослужащий армии США 26-летний Дэвин Келли в баптистской церкви посёлка Сазерленд-Спрингс застрели 26 человек, а еще 20 ранил.

Во всех случаях американские президенты выражали соболезнования родственникам погибших и обещали принять меры для того, чтобы подобные преступления более не повторялись. Первый августовский уик-энд 2019 года наглядно продемонстрировал, чего стоят подобные президентские обещания.



Стрельба произошла в нидерландском городе Утрехт Подробнее

Море оружия не спасает. Даже там, где него можно открыто носить

В 2016 году издание The Washington Post привел следующие данные — на руках у населения США находится около 270 миллионов единиц огнестрельного оружия. В среднем на 100 американцев приходится 88,8 стволов. Некоторые эксперты считают, что и это заниженные показатели, и в действительности на руках у населения США примерно 120 единиц огнестрельного оружия на 100 человек. Парадокс в том, что каждый новый случай массового убийства провоцирует всплеск продаж вооружений и боеприпасов. Защитники свободного оборота оружия настаивают — убийства происходят там, где существуют суровые ограничения на владение пистолетами и автоматами. Там же, где ограничений нет, преступники якобы боятся действовать, так как всегда им может быть оказан достойный отпор.

Однако нынешний случай в Эль-Пасо в эту схему не очень укладывается. В Техасе крайне либеральное оружейное законодательство. Более того, в период, когда Барак Обама на федеральном уровне пытался вводить ограничения, в штате был принят закон, по которому владельцы огнестрельного оружия имеют право на его открытое ношение. Благодаря этому теперь в Техасе можно встретить и брутального мужчину с автоматом в закусочной, и домохозяйку с детьми, приходящую в супермаркет с винтовкой за спиной. Все это, однако, никак не помогло остановить Патрика Крусера, спокойно доведшего задуманное до конца.

Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая гражданам право на хранение и ношение оружия, звучит так: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». Ни один американский президент, демократ или республиканец, не решается всерьез покушаться на Вторую поправку, поскольку это ведет к потере рейтинга и не ведет к каким-либо серьезным результатам ввиду мощи оружейного лобби.