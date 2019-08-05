«Купили за 368 евро в Нидерландах». Зачем велосипедистка возит собак в особом прицепе

Источник материала: Tut.by

Минское велосипедное общество и фотограф Максим Шитов придумали фотопроект #MinskBikeWoman . Его героинями стали минчанки, которые много ездят на велосипеде, — на работу и в магазин, на выставки и свидания; катаются в повседневной или нарядной одежде и в любую погоду. Пожалуй, одной из самых необычных участниц проекта оказалась Марина Амбражейчик: для прогулок по городу у девушки — велосипед с прицепом для собак.





Чем занимается Марина? Дел много, но все как-то связаны с собаками: шьет амуницию , консультирует хозяев по коррекции поведения у питомцев, организует соревнования по дог-трекингу (это прогулка с собакой на время), ведет блог . Ездит на велосипеде и общественном транспорте — своего автомобиля у девушки нет.

— Участвовать в проекте #MinskBikeWoman я вызвалась сама, — поясняет Марина. — Он для того, чтобы показать, как много в Минске велосипедисток. И какие мы все разные: кто-то с детьми, кто-то с собакой, кто-то просто катается — и всем в городе комфортно. Мне кажется, это должно мотивировать тех, кто по какой-то причине не решается начать ездить.





Марина шутит: чем больше на велодорожках девочек, тем аккуратнее ездят мальчики.

— Одно дело — подрезать парня. Другое — увидеть девочку-феечку в платьице: объезжаешь не дыша. Восхищаюсь теми, кто в юбках ездит!

А «девочки-феечки» наверняка восхищаются английской борзой Сури: на велодорожке она — как в карете. И это еще одна причина, по которой Марина вызвалась рассказать о себе — девушке, которая на велопрогулку берет собак.





— Хотелось бы развивать гуманное и внимательное отношение к собакам. Дело в том, что с ними зачастую обращаются, игнорируя потребности породы. Но ведь собака должна общаться с другими псами, получать адекватные питание и физнагрузку. Например, «я с собакой час гуляю по одному маршруту» — это не нагрузка. Собаке скучно.

Кроме Сури, у Марины есть еще немецкая легавая Апач. На недостаток физических упражнений питомцы жаловаться не станут. Марина с ними много гуляет, разведывает трассы для дог-трекинга. И, когда надо, возит их в велоприцепе — куплен в Нидерландах, стоил 368 евро.





— Собакам нельзя много бегать по асфальту: они стирают лапы, «разбивают» суставы. Плюс летом асфальт горячий, — подчеркивает Марина. — И, например, если с собакой на велосипеде едешь на тренировку, до места она добегает уже уставшая. В чем тогда смысл? Да, совсем без асфальта в городе не обойтись — но для здоровой собаки это должно быть не больше процентов 15 от трассы. И бежать не на скорости, не по жаре. Если мне говорят: «У нас собака третий год по асфальту носится, и ничего!» — я отвечаю: «Поговорим, когда пройдет лет десять». Не бережете свое здоровье, так поберегите собак: они ведь не могут отказаться за вами следовать. «Велик достала? Я с тобой!» А на следующее утро еле встает собака.





Старший пес, Апач, у Марины ловко гоняет по газону — но и тут возможны неудобства: в городе траву подстригают. Собачьим лапам жестковато. Так что если прогулка по городу требуется долгая — пригождается велоприцеп.

Прохожие, говорит Марина, к собачьим мордочкам на велодорожке относятся с вежливым интересом, но без назойливого любопытства:

— Белорусы предпочитают постоять в сторонке, это из серии «я потом обсужу с соседом, но в лицо промолчу».





Приучить ездить в велоприцепе собаку, особенно крупную, не так-то просто. По правилам безопасности, животные должны быть пристегнуты: чтобы не выпрыгнули и не убежали.

— Для собаки тут есть сложности: картинка мельтешит, запахи быстро меняются. Дело не в скорости, а в том, что это движение, которое собака не контролирует. Еще мешает тряска (особенно на бордюрах). Человек видит, что впереди препятствие, и может подстроиться, а собака — нет. Апач и Сура адаптировались долго: это был стресс и для них, и для меня. Поначалу передвигались со скоростью где-то 8 км в час. Но чем больше собака так ездит, тем ей проще.





И осенью, мечтает Марина, с друзьями хорошо бы выбраться в длинный поход — люди на велосипедах, их псы — в велоприцепах.

— Подойдет и обычный детский. Главное, чтобы можно было пристегнуть собаку.