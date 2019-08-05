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Расскажите о своем доме и выиграйте 3000 рублей на его ремонт. Начинаем новый конкурс

06.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комфорт и уют частного дома напрямую зависит от того, как рассчитаны и исполнены инженерные системы — отопление, водоснабжение и канализация. Поэтому так важно сделать все правильно сразу, иначе неправильные расчеты могут обернуться постоянным напоминанием, что нужно было более ответственно подходить к проектированию, выбору оборудования и специалистов. REALTY.TUT.BY вместе с экспертами компании «Чистый берег» объявляет конкурс читательских историй о строительстве и проектировании инженерных систем «Скрытое», главным призом в котором станут 3000 рублей на исправление проектировочных ошибок.


Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, вам необходимо прислать нам письмо с рассказом о строительстве вашего частного дома, возникших трудностях и путях их решения. Можете описать, какую систему отопления вы выбрали, почему и во сколько она вам обошлась. Расскажите, как устроены ваши канализация и водопровод, как решен вопрос с очисткой питьевой воды, какое оборудование вы устанавливали (котлы, бойлеры, сантехника, трубы, арматура, фильтры, септики), все ли вас устраивает в их работе. Будет интересным опыт решения проблем и сложных задач. Опишите, с какими проблемами вы сталкивались, и какие, возможно, не смогли решить самостоятельно.

Из всех историй мы выберем пять наиболее интересных, по мнению редакции, после чего проектная группа в составе редактора и фотографа TUT.BY, а также экспертов партнера выедет к их авторам на дом и даст свои рекомендации владельцу. Репортажи с выездов будут опубликованы на портале.

Тем, чьи истории отобраны не будут, расстраиваться не стоит. Ко всем без исключения участникам проекта также выедет эксперт для бесплатной консультации по инженерным системам. А из историй наших пяти финалистов читатели REALTY.TUT.BY выберут самую интересую — ее победитель и получит сертификат на сумму 3000 рублей для устранения неполадок в доме в области котлов, труб отопления, водоснабжения и канализации, радиаторов, проектов «умный дом». В случае, если сумма обнаруженных неполадок превысит номинальную стоимость сертификата, победитель проекта может выбрать в качестве приза работы по устранению неполадок или приобрести оборудование на аналогичную сумму 3000 рублей у «Чистого берега» для устранения неполадок на свое усмотрение.

Резюмируем. Для участия в конкурсе вам необходимо:

1. Быть собственником готового частного дома;

2. До 9:00 20 августа 2019 года прислать на электронный ящик bereg@tutbymedia.by ваше письмо с пометкой «На конкурс» с историей строительства (приветствуются наличие фотографий, проекта, подробной сметы, описания сложностей в реализации);

3. В письме указать свои Ф.И.О., возраст, место расположения дома, а также номера телефонов для оперативной связи.

С полными Правилами конкурса вы можете ознакомиться по ссылке.

Ждем ваших историй и желаем удачи!

Партнер проекта:


Всем покупателям сети магазинов «Чистый берег-центр Сантехника» предоставляется услуга по бесплатной разборке проекта систем отопления и водоснабжения REHAU.

 
 
Ссылка на источник 61
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Наш новый конкурс о строительстве посвящен проектированию инженерных систем. А точнее - совершенным ошибкам. Расскажите о них и получите шанс выиграть крупный...
 
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