Долго ждала, пока меня оставят в покое, но все только усугубляется. Почему меня выживают из собственной квартиры? Я хочу жить как все люди и радоваться жизни!
М. Рябцева, Гомель
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«Почему меня выживают из собственной квартиры?»
06.08.2019 07:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Долго ждала, пока меня оставят в покое, но все только усугубляется. Почему меня выживают из собственной квартиры? Я хочу жить как все люди и радоваться жизни!
М. Рябцева, Гомель
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