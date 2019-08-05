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«Почему меня выживают из собственной квартиры?»

06.08.2019 07:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему меня выживают из собственной квартиры?»
АиФ

«Почему меня выживают из собственной квартиры?» Мой муж - мой шпион. Если телефон прослушивают…
Мне 70 лет, живу одна в однокомнатной квартире. На протяжении нескольких лет какие-то люди проникают ко мне в квартиру. Я ушла – они пришли. И не скрывают этого: повсюду разбрасывают бумаги, вещи, заметила повреждения водопровода, ломают дверные замки, украли документы на квартиру, исчезли все фотографии.

Долго ждала, пока меня оставят в покое, но все только усугубляется. Почему меня выживают из собственной квартиры? Я хочу жить как все люди и радоваться жизни!

М. Рябцева, Гомель

 
 
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АиФ Мой муж - мой шпион. Если телефон прослушивают… Мне 70 лет, живу одна в однокомнатной квартире. На...
 
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