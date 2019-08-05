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Елизавета Боярская кардинально сменила внешность

06.08.2019 07:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Елизавета Боярская кардинально сменила внешность
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса для фотосессии стала блондинкой и укоротила волосы, однако поклонникам Елизаветы Боярской не стоит переживать. Она предупредила их в подписи к посту: «Это парик».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Радостью обнаруживаю, как я мало понимаю и разбираюсь в интернете и соц.сетях. Просветили)) Если что...меня нет в одноклассниках, меня нет в твиттере, нет канала на ютюбе, то есть может и есть , но это не я)) Были закрытые страницы в вк и фб, но уже несколько лет практически не пользуюсь. Так что если кто-то мило общается с пользователями от моего имени, это не я)) Я только тут) фото @tarasovm (это парик) #фейк #официальнаястраница

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

Впрочем, необычное амплуа звезды понравилось ее подписчикам. Они написали множество положительных комментариев, а также заметили, что такой образ омолодил актрису.

 
 
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Звезда театра и кино Елизавета Боярская решила изменить своему естественному цвету волос и примерила на себя неожиданный образ. Фото она поделилась в Instagram.
 
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