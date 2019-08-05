Елизавета Боярская кардинально сменила внешность

Актриса для фотосессии стала блондинкой и укоротила волосы, однако поклонникам Елизаветы Боярской не стоит переживать. Она предупредила их в подписи к посту: «Это парик».

Впрочем, необычное амплуа звезды понравилось ее подписчикам. Они написали множество положительных комментариев, а также заметили, что такой образ омолодил актрису.