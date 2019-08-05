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«Любите себя в любом размере». Модель плюс-сайз появилась на обложке культового журнала The Cut

06.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японская модель плюс-сайз и актриса Наоми Ватанабе снялась для обложки нью-йоркского журнала The Cut, рассказывает lenta.ru. Снимки с фотосессии появились в инстаграм-аккаунте издания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Cut (@thecut)

На обложке Ватанабе позирует, сидя на стуле в белом купальнике и черных босоножках. «Я не то чтобы люблю себя за то, что я толстая. Мне просто нравится, кем я являюсь сейчас. Какое бы тело у меня ни было, мне нравится принимать его. Так выражается любовь: любите себя в любом размере», — процитировали администраторы аккаунта японскую актрису.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Liane Radel (@lradel)

Однако не все подписчики инстаграм-аккаунта журнала оценили инициативу создателей  обложки. «Вообще-то это отвратительно. Почему вы рекламируете нездоровые тела? Я не против бодипозитива, но я просто не понимаю тех, кто поддерживает нездоровый образ жизни», — возмутился один подписчик. «Мир сходит с ума со всеми этими позитивными кампаниями. Тело — это очень важно. Нельзя разделять тело и душу, иначе вы никогда не достигнете гармонии», — посетовала другая пользовательница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Seong Hee Park

 
 
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