«Любите себя в любом размере». Модель плюс-сайз появилась на обложке культового журнала The Cut

Источник материала: Tut.by

Японская модель плюс-сайз и актриса Наоми Ватанабе снялась для обложки нью-йоркского журнала The Cut, рассказывает lenta.ru . Снимки с фотосессии появились в инстаграм-аккаунте издания.

На обложке Ватанабе позирует, сидя на стуле в белом купальнике и черных босоножках. «Я не то чтобы люблю себя за то, что я толстая. Мне просто нравится, кем я являюсь сейчас. Какое бы тело у меня ни было, мне нравится принимать его. Так выражается любовь: любите себя в любом размере», — процитировали администраторы аккаунта японскую актрису.

Однако не все подписчики инстаграм-аккаунта журнала оценили инициативу создателей обложки. «Вообще-то это отвратительно. Почему вы рекламируете нездоровые тела? Я не против бодипозитива, но я просто не понимаю тех, кто поддерживает нездоровый образ жизни», — возмутился один подписчик. «Мир сходит с ума со всеми этими позитивными кампаниями. Тело — это очень важно. Нельзя разделять тело и душу, иначе вы никогда не достигнете гармонии», — посетовала другая пользовательница.