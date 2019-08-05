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Сегодня на проспекте Интернациональный – детский праздник

06.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня во дворе дома №30 по проспекту Интернациональный пройдет детский праздник “Ребята с нашего двора”.

В программе — футбольный матч среди детей микрорайона, соревнования на роликах, конкурсы рисунка на асфальте и фигур из песка, мастер-класс по каллиграфии, выставки народных умельцев, детские творческие номера, дискотека.

Начало в 18:00.

 

Сегодня на проспекте Интернациональный – детский праздник
Фото Михаила Левцова

 

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  Сегодня во дворе дома №30 по проспекту Интернациональный пройдет детский праздник “Ребята с нашего двора”. В программе — футбольный матч среди детей...
 
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