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Сегодня на проспекте Интернациональный – детский праздник
06.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня во дворе дома №30 по проспекту Интернациональный пройдет детский праздник “Ребята с нашего двора”.
В программе — футбольный матч среди детей микрорайона, соревнования на роликах, конкурсы рисунка на асфальте и фигур из песка, мастер-класс по каллиграфии, выставки народных умельцев, детские творческие номера, дискотека.
Начало в 18:00.
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Сегодня во дворе дома №30 по проспекту Интернациональный пройдет детский праздник “Ребята с нашего двора”. В программе — футбольный матч среди детей...
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