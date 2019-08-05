ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За нарушение закона — к ответу

06.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В целях профилактики и противодействия незаконному пребыванию иностранных граждан и лиц без гражданства, в период с 16 по 19 июля на территории Несвижского района проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал».

Осуществлена проверка торговых объектов, гостиниц, кафе, объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма, автостанции, железнодорожных станций и остановочных пунктов, организаций АПК, строительных объектов, общежитий, адресов возможного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь незаконно. За нарушения действующего законодательства в сфере миграционной политики к административной ответственности были привлечены 11 иностранных граждан.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных Несвижским РОВД, были выявлены 5 граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея при этом специальных разрешений.

За использование иностранной рабочей силы в обход действующего законодательства к административной ответственности привлечено должностное лицо.

Было вынесено 5 решений о запрете во въезде в Республику Беларусь.

Проведение подобных специальных комплексных мероприятий позволяет эффективно контролировать пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Несвижского района, пресекать незаконную миграцию и совершение противоправных действий со стороны иностранных граждан. Совместные усилия всех служб органов внутренних дел при взаимодействии с населением позволят обеспечивать эффективный контроль пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Несвижского района.

По вопросам, касающимся деятельности отделения по гражданству и миграции, можно обращаться по телефонам: 5-94-26, 6-83-70, 5-91-72.

Андрей ГЛИНСКИЙ,

начальник ОГиМ Несвижского РОВД,

капитан милиции.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях профилактики и противодействия незаконному пребыванию иностранных граждан и лиц без гражданства, в период с 16 по 19 июля
 
Новости дня
Новости разные
 
Делегация области приняла участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика