За нарушение закона — к ответу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях профилактики и противодействия незаконному пребыванию иностранных граждан и лиц без гражданства, в период с 16 по 19 июля на территории Несвижского района проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал».

Осуществлена проверка торговых объектов, гостиниц, кафе, объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма, автостанции, железнодорожных станций и остановочных пунктов, организаций АПК, строительных объектов, общежитий, адресов возможного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь незаконно. За нарушения действующего законодательства в сфере миграционной политики к административной ответственности были привлечены 11 иностранных граждан.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных Несвижским РОВД, были выявлены 5 граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея при этом специальных разрешений.

За использование иностранной рабочей силы в обход действующего законодательства к административной ответственности привлечено должностное лицо.

Было вынесено 5 решений о запрете во въезде в Республику Беларусь.

Проведение подобных специальных комплексных мероприятий позволяет эффективно контролировать пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Несвижского района, пресекать незаконную миграцию и совершение противоправных действий со стороны иностранных граждан. Совместные усилия всех служб органов внутренних дел при взаимодействии с населением позволят обеспечивать эффективный контроль пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Несвижского района.

По вопросам, касающимся деятельности отделения по гражданству и миграции, можно обращаться по телефонам: 5-94-26, 6-83-70, 5-91-72.

Андрей ГЛИНСКИЙ,

начальник ОГиМ Несвижского РОВД,

капитан милиции.