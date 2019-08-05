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Делегация области приняла участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

06.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Более 40 представителей центрального региона приняло участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который прошел в Минске 29-30 июля.

Программой форума была предусмотрена работа трех секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания стало сотрудничество регионов двух стран. О межрегиональных связях Минской области и Республики Узбекистан в своем докладе рассказал заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

Только в прошлом году делегации Узбекистана посетили Минщину четыре раза. Представители центрального региона дважды совершили ответные визиты, по итогам которых были подписаны три международных документа, регламентирующих межрегиональное сотрудничество.

В ходе встречи, которая состоялась в апреле этого года в Минском облисполкоме, стороны подписали учредительный договор о создании совместного предприятия, учредителем которого с белорусской стороны стало ОАО «Здравушка-милк».

Итогом реализации межрегио-нальных соглашений о сотрудничестве стал значительный рост экспорта товаров производителей Минской области в Республику Узбекистан. Если в 2018 году экспорт товаров составил 12,8 млн. долларов США, то за 4 месяца этого года удалось получить более 10 млн.

Основу экспорта в Узбекистан в 2019 году составили мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, продукты переработки нефти и приборы, применяемые в медицине.

Импортировались в Мин-скую область хлопчатобумажная пряжа, трикотажные полотна, свежий и сушеный виноград.

Между Минской и Ташкент-ской областями активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. К примеру, Минский областной краеведческий музей работает с Государственным музеем истории Узбекистана.

На площадках форума подписаны новые межрегиональные соглашения о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

«НН».


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Теги: Минск
 
 
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Более 40 представителей центрального региона приняло участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который прошел в Минске 29-30 июля.
 
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