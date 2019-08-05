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Личка - о просьбе БАТЭ перенести матч: «Я хочу играть сейчас»

06.08.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка, комментируя предложение БАТЭ перенести матч с 17 августа на другую дату, заявил, что можно сыграть не 17 августа, а 18-го, пишет tribuna со ссылкой на программу «Козел про футбол».


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Напомним, из-за проигрыша «Русенборгу» БАТЭ вышел в Лигу Европы, где матчи играются по четвергам, со следующим соперником борисовчанам нужно будет сразиться 8 и 15 августа. Притом что матч с принципиальным соперником — брестским «Динамо» — должен состояться уже 17-го числа.

БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой о переносе матчей чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ» (должен пройти 10 августа) и брестским «Динамо». Матч с «Энергетиком» борисовчане просят перенести в рамках тура, а игру с брестским «Динамо» клуб просит отодвинуть на более поздний срок.

— Многих болельщиков волнует возможный перенос матча брестского «Динамо» с БАТЭ 17 августа. Как вы относитесь к переносам?

— БАТЭ будет играть в четверг матч в Лиге Европы. Это значит, что в субботу невозможно играть. Это надо уважать. Поэтому, думаю, игра с БАТЭ могла бы быть в воскресенье (18 августа). Как нормально играют в Европе. Еврокубок играешь среда — четверг и в воскресенье — понедельник играешь матч чемпионата.

— А если перенести на резервную дату? Например, на осень?

— Я хочу играть сейчас. Это значит — в воскресенье.

Напомним, что в чемпионате Беларуси БАТЭ после первого круга опережал брестское «Динамо» на одно очко. Длительное время Брест лидировал, но в 15-м туре сенсационной проиграл столичному «Динамо» у себя дома, пропустив борисовчан вперед.

Чемпионы попросили перенести матч 16-го тура с «Дняпро-МЧЗ» на резервный день, клубу пошли на встречу, игра состоится 30 октября. С аналогичной просьбой обратились солигорский «Шахтер» и минское «Динамо».

Брестчане в этом году не играют в квалификации Лиги Европы, выступая на два фронта (чемпионат и Кубок Беларуси). БАТЭ играет на три фронта.

Решение о возможном переносе матчей БАТЭ будет принято во вторник, 6 августа, на заседании исполкома АБФФ.

 
Теги: Брест
 
 
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Он заявил, что можно сыграть не 17 августа, а 18-го.
 
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