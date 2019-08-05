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Личка - о просьбе БАТЭ перенести матч: «Я хочу играть сейчас»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка, комментируя предложение БАТЭ перенести матч с 17 августа на другую дату, заявил, что можно сыграть не 17 августа, а 18-го,
— Многих болельщиков волнует возможный перенос матча брестского «Динамо» с БАТЭ 17 августа. Как вы относитесь к переносам?
— БАТЭ будет играть в четверг матч в Лиге Европы. Это значит, что в субботу невозможно играть. Это надо уважать. Поэтому, думаю, игра с БАТЭ могла бы быть в воскресенье (18 августа). Как нормально играют в Европе. Еврокубок играешь среда — четверг и в воскресенье — понедельник играешь матч чемпионата.
— А если перенести на резервную дату? Например, на осень?
— Я хочу играть сейчас. Это значит — в воскресенье.
Напомним, что в
Чемпионы попросили перенести матч 16-го тура с «Дняпро-МЧЗ» на резервный день, клубу пошли на встречу, игра состоится 30 октября. С аналогичной просьбой обратились солигорский «Шахтер» и минское «Динамо».
Брестчане в этом году не играют в квалификации Лиги Европы, выступая на два фронта (чемпионат и Кубок Беларуси). БАТЭ играет на три фронта.
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Он заявил, что можно сыграть не 17 августа, а 18-го.
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