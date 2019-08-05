«Хочу свозить внука на море, а бывшая невестка - против». На письмо бабушки отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

В традиционной колонке на LADY.TUT.BY мы разбираем обращения читателей, столкнувшихся с трудностями в области права. Мы публикуем письмо бабушки, которая хочет видеться с внуком после развода сына. Невестка решительно против. Что делать в непростой ситуации, рассказывает адвокат Татьяна Семешко.

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— Я — молодая бабушка. Тут нужно объяснить, что и сына я родила рано, и он мне ответил тем же — стал отцом в 19 лет.

Плюс ко всему у меня и генетика хорошая, и слежу я за собой — занимаюсь йогой, плаваю в бассейне. На процедуры в салонах у меня денег не всегда хватает, но на даче есть баня — так все процедуры делаю сама, по народным рецептам. Здоровье у меня тоже отменное — об этом все родственники и друзья знают, и всегда меня в пример ставят. Не хочу себе льстить, но меня постоянно в песочницах, на улице называли мамой моего внука. Когда же люди узнавали, что я — бабушка, то не верили, а потом обсыпали меня комплиментами. Невестка даже обижалась — она сильно поправилась после родов и никак не могла взять себя в руки. Если поставить нас рядом, я уверена, многие задумывались — кто же старше. Думаю, именно потому, что она махнула на себя рукой после родов, стало одной из причин, почему ее отношения с сыном разладились.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Теперь же мы имеем то, что имеем: дети в разводе, а доступ к внуку невестка жестко ограничивает. Она не давала ребенка и сыну, но суд решил, что он имеет право на общение с ребенком, и теперь сын ходит к нему по графику. А я все еще пытаюсь договориться с невесткой. Отношения у нас в целом нормальные были, да и какие у нее ко мне претензии-то могут быть? Какое я имею отношение к их дрязгам?

Но, кажется, все мои разговоры с ней бессмысленны. С внуком она мне готова давать общаться только под своим же надзором. Но зачем нам так? Я что, враг своему собственному внуку? Да под присмотром родителей ребенок в меньшей безопасности, чем когда он со мной! А невестка говорит, что я уже в возрасте, у меня могут быть проблемы со здоровьем и, дескать, как она может на меня сына оставить…

Отдельная история — это поездки за границу. Я уже говорила — не сижу на месте и много путешествую, в основном по Европе. На это дело я подсадила и сына — с недавних пор мы ездим с ним вместе. У внука тоже есть виза. Но теперь эта виза пылится, потому что только со мной ребенок путешествовал постоянно. А теперь у невестки нет денег, чтобы даже раз в год отвезти мальчика на море. Я говорю: давай это сделаю я. Она опять ни в какую, и опять мне все про этот возраст мой и про здоровье.

Что мне можно сделать в такой ситуации, как вывезти ребенка на море?

Комментарий адвоката

Из вашего обращения усматривается, что спорными для вас являются два вопроса:

порядок вашего общения с несовершеннолетним внуком; выезд несовершеннолетнего внука вместе с вами за границу.

Вопрос № 1. Рассматривался ранее в рамках настоящей колонки в статье «Что делать, если бывшая невестка не разрешает видеться с внучкой? Адвокат комментирует письмо читательницы».

Дублировать изложенную в статье информацию нет необходимости. Отмечу только, что ваш возраст и состояние здоровья действительно будут учитываться судом при определении порядка вашего общения с внуком. Поэтому рекомендую заблаговременно позаботиться о доказательствах (прежде всего — медицинских документах) в подтверждение того, что у вас нет заболеваний, которые могут препятствовать заботе о внуке. Они бесспорно подтвердят суду, что оставлять ребенка с вами безопасно. Так вы сможете опровергнуть несостоятельные доводы бывшей невестки и снять все вопросы о реальном состоянии вашего здоровья.

Вопрос № 2. Регулируется Законом Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (далее — Закон).

Следует знать: по общему правилу, граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа письменного согласия обоих законных представителей (абз.4 ч.1 ст. 12 Закона).



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

То есть в соответствии с данной нормой, если внук выезжает из Беларуси только в вашем сопровождении, то на границе у вас попросят предъявить согласие на это обоих родителей ребенка.

Важно: письменное согласие должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом или должностным лицом иностранного государства (ч.1 ст. 18 Закона).

Обратите особое внимание: в случае если один из законных представителей не согласен с установленным Законом порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего (ч.2 ст. 12 Закона).

В этом случае на основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, отличного от порядка, установленного Законом, сведения о несовершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из Республики Беларусь включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено.

Ваша ситуация существенно упрощается, поскольку, как это указано в обращении, вы путешествуете вместе с сыном — отцом вашего несовершеннолетнего внука.

Следует знать: в сопровождении одного из законных представителей граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь при предъявлении им сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа документа, подтверждающего статус законного представителя несовершеннолетнего (абз.3 ч.1 ст. 12 Закона).



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Так звучит общее правило, которое будет действовать до того момента, пока мать в судебном порядке при наличии установленных законом оснований для этого не установит иное. Из вашего обращения не усматривается, что для выезда вашего внука с его отцом установлен иной, отличный от общего, порядок. Это значит, что при пересечении ребенком государственной границы вместе с отцом потребуются только документы, подтверждающие статус последнего.

На заметку: к ним относятся, в частности, документ для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь законного представителя, в котором имеется отметка о несовершеннолетнем, законным представителем которого является владелец документа (чаще всего это паспорт), а также свидетельство о рождении несовершеннолетнего (ч.1 ст. 17 Закона).

Мой личный совет: что касается определения порядка вашего общения с несовершеннолетним внуком, то если для вас очевидно, что переговоры с матерью ребенка зашли в тупик и возможности мирного разрешения спора вами исчерпаны, то смысла затягивать решение этого вопроса нет. Из письма не ясно, видите ли вы ребенка сейчас в принципе. Но очевидно, что чем дольше затягивается период времени, в течение которого общение с ребенком является минимальным или отсутствует вовсе, — тем сложнее впоследствии вернуть его доверие, заново установить прежний контакт. Тем более учитывая тот факт, что постоянно ваш внук проживает с матерью, а с вами будет проводить только ограниченное время в соответствии с установленным судом графиком вашего общения. Поэтому для установления графика общения с несовершеннолетним рекомендую обращаться в суд.

Обратите внимание: Учитывая тот факт, что путешествуете вы не одна, а с отцом ребенка, то никаких дополнительных согласий от матери ребенка на границе не потребуется. Вместе с тем, рекомендую дополнительно ознакомиться с решением суда об определении порядка общения вашего сына с вашим внуком и удостовериться, что решение не содержит запрета на общение отца с сыном в присутствии доверенных лиц (в данном случае — вас). Кроме того, рекомендую изучить указанное решение также на предмет того, дает ли оно право отцу выезжать с ребенком за пределы Республики Беларусь. В случае если подобное правомочие в решении не указано, то во избежание возникновения негативных последствий в будущем рекомендую привести это решение в соответствие с вновь возникшими обстоятельствами, изменив установленный судом порядок общения в части возможности отца выезжать с сыном за границу. Аналогично обстоит вопрос с вашей возможностью присутствовать при их общении. Если запрет на это установлен решением суда, то необходимо выяснять — в связи с чем, по каким основаниям. После чего в зависимости от полученной информации строить свою позицию для изменения решения суда в данной части.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

Кроме того, рекомендую обратиться к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах и иных организациях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»