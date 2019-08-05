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«Хочу свозить внука на море, а бывшая невестка - против». На письмо бабушки отвечает адвокат
Источник материала: Tut.by
В традиционной колонке на LADY.TUT.BY мы разбираем обращения читателей, столкнувшихся с трудностями в области права. Мы публикуем письмо бабушки, которая хочет видеться с внуком после развода сына. Невестка решительно против. Что делать в непростой ситуации, рассказывает адвокат Татьяна Семешко.
— Я — молодая бабушка. Тут нужно объяснить, что и сына я родила рано, и он мне ответил тем же — стал отцом в 19 лет.
Плюс ко всему у меня и генетика хорошая, и слежу я за собой — занимаюсь йогой, плаваю в бассейне. На процедуры в салонах у меня денег не всегда хватает, но на даче есть баня — так все процедуры делаю сама, по народным рецептам. Здоровье у меня тоже отменное — об этом все родственники и друзья знают, и всегда меня в пример ставят. Не хочу себе льстить, но меня постоянно в песочницах, на улице называли мамой моего внука. Когда же люди узнавали, что я — бабушка, то не верили, а потом обсыпали меня комплиментами. Невестка даже обижалась — она сильно поправилась после родов и никак не могла взять себя в руки. Если поставить нас рядом, я уверена, многие задумывались — кто же старше. Думаю, именно потому, что она махнула на себя рукой после родов, стало одной из причин, почему ее отношения с сыном разладились.
Теперь же мы имеем то, что имеем: дети в разводе, а доступ к внуку невестка жестко ограничивает. Она не давала ребенка и сыну, но суд решил, что он имеет право на общение с ребенком, и теперь сын ходит к нему по графику. А я все еще пытаюсь договориться с невесткой. Отношения у нас в целом нормальные были, да и какие у нее ко мне претензии-то могут быть? Какое я имею отношение к их дрязгам?
Но, кажется, все мои разговоры с ней бессмысленны. С внуком она мне готова давать общаться только под своим же надзором. Но зачем нам так? Я что, враг своему собственному внуку? Да под присмотром родителей ребенок в меньшей безопасности, чем когда он со мной! А невестка говорит, что я уже в возрасте, у меня могут быть проблемы со здоровьем и, дескать, как она может на меня сына оставить…
Отдельная история — это поездки за границу. Я уже говорила — не сижу на месте и много путешествую, в основном по Европе. На это дело я подсадила и сына — с недавних пор мы ездим с ним вместе. У внука тоже есть виза. Но теперь эта виза пылится, потому что только со мной ребенок путешествовал постоянно. А теперь у невестки нет денег, чтобы даже раз в год отвезти мальчика на море. Я говорю: давай это сделаю я. Она опять ни в какую, и опять мне все про этот возраст мой и про здоровье.
Что мне можно сделать в такой ситуации, как вывезти ребенка на море?
Комментарий адвоката
Из вашего обращения усматривается, что спорными для вас являются два вопроса:
Вопрос № 1. Рассматривался ранее в рамках настоящей колонки в статье
Дублировать изложенную в статье информацию нет необходимости. Отмечу только, что ваш возраст и состояние здоровья действительно будут учитываться судом при определении порядка вашего общения с внуком. Поэтому рекомендую заблаговременно позаботиться о доказательствах (прежде всего — медицинских документах) в подтверждение того, что у вас нет заболеваний, которые могут препятствовать заботе о внуке. Они бесспорно подтвердят суду, что оставлять ребенка с вами безопасно. Так вы сможете опровергнуть несостоятельные доводы бывшей невестки и снять все вопросы о реальном состоянии вашего здоровья.
Вопрос № 2. Регулируется Законом Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (далее — Закон).
Следует знать: по общему правилу, граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа письменного согласия обоих законных представителей (абз.4 ч.1 ст. 12 Закона).
То есть в соответствии с данной нормой, если внук выезжает из Беларуси только в вашем сопровождении, то на границе у вас попросят предъявить согласие на это обоих родителей ребенка.
Важно: письменное согласие должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом или должностным лицом иностранного государства (ч.1 ст. 18 Закона).
Обратите особое внимание: в случае если один из законных представителей не согласен с установленным Законом порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего (ч.2 ст. 12 Закона).
В этом случае на основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, отличного от порядка, установленного Законом, сведения о несовершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из Республики Беларусь включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено.
Ваша ситуация существенно упрощается, поскольку, как это указано в обращении, вы путешествуете вместе с сыном — отцом вашего несовершеннолетнего внука.
Следует знать: в сопровождении одного из законных представителей граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь при предъявлении им сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа документа, подтверждающего статус законного представителя несовершеннолетнего (абз.3 ч.1 ст. 12 Закона).
Так звучит общее правило, которое будет действовать до того момента, пока мать в судебном порядке при наличии установленных законом оснований для этого не установит иное. Из вашего обращения не усматривается, что для выезда вашего внука с его отцом установлен иной, отличный от общего, порядок. Это значит, что при пересечении ребенком государственной границы вместе с отцом потребуются только документы, подтверждающие статус последнего.
На заметку: к ним относятся, в частности, документ для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь законного представителя, в котором имеется отметка о несовершеннолетнем, законным представителем которого является владелец документа (чаще всего это паспорт), а также свидетельство о рождении несовершеннолетнего (ч.1 ст. 17 Закона).
Мой личный совет: что касается определения порядка вашего общения с несовершеннолетним внуком, то если для вас очевидно, что переговоры с матерью ребенка зашли в тупик и возможности мирного разрешения спора вами исчерпаны, то смысла затягивать решение этого вопроса нет. Из письма не ясно, видите ли вы ребенка сейчас в принципе. Но очевидно, что чем дольше затягивается период времени, в течение которого общение с ребенком является минимальным или отсутствует вовсе, — тем сложнее впоследствии вернуть его доверие, заново установить прежний контакт. Тем более учитывая тот факт, что постоянно ваш внук проживает с матерью, а с вами будет проводить только ограниченное время в соответствии с установленным судом графиком вашего общения. Поэтому для установления графика общения с несовершеннолетним рекомендую обращаться в суд.
Обратите внимание: Учитывая тот факт, что путешествуете вы не одна, а с отцом ребенка, то никаких дополнительных согласий от матери ребенка на границе не потребуется. Вместе с тем, рекомендую дополнительно ознакомиться с решением суда об определении порядка общения вашего сына с вашим внуком и удостовериться, что решение не содержит запрета на общение отца с сыном в присутствии доверенных лиц (в данном случае — вас). Кроме того, рекомендую изучить указанное решение также на предмет того, дает ли оно право отцу выезжать с ребенком за пределы Республики Беларусь. В случае если подобное правомочие в решении не указано, то во избежание возникновения негативных последствий в будущем рекомендую привести это решение в соответствие с вновь возникшими обстоятельствами, изменив установленный судом порядок общения в части возможности отца выезжать с сыном за границу. Аналогично обстоит вопрос с вашей возможностью присутствовать при их общении. Если запрет на это установлен решением суда, то необходимо выяснять — в связи с чем, по каким основаниям. После чего в зависимости от полученной информации строить свою позицию для изменения решения суда в данной части.
Кроме того, рекомендую обратиться к помощи адвоката.
Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах и иных организациях.
Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.
Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.
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Колонка адвоката на LADY.TUT.BY, в которой разбираются письма читателей, столкнувшиеся с трудной ситуацией в области права
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