Каждый десятый рубль, который в Беларуси тратят на отопление, по-прежнему идет на обогрев улицы

Источник материала: Tut.by

Потери тепловой энергии в январе-июне этого года составили 10%, сообщает портал коммунальной грамотности населения. То есть каждый десятый потраченный на отопление рубль расходуется вхолостую. При этом превышения предельного уровня теплопотерь в первом полугодии не было ни в одной из областей. План на этот год по этому показателю в целом по стране — не больше 11%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай

«Планомерная работа по замене сетей позволила снизить потери тепловой энергии по итогам полугодия до 10% при установленном задании на 2019 год — 11%. Превышения предельного уровня потерь не допущено ни в одной из областей», — сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Напомним, накануне власти критиковали коммунальников за то, что «в системе ЖКХ все еще есть сверхнормативные потери, и говорили, что нужно «способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов». Говорилось о том, что в некоторых районах значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям. К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области — 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области — по 20,3%.

Ранее в КГК высчитали , как снизить траты белорусов на коммуналку. В ведомстве подготовили предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Одно из предложений — снизить затраты на тепловую энергию. Так, в Беларуси хотят ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. А основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются.