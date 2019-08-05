ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждый десятый рубль, который в Беларуси тратят на отопление, по-прежнему идет на обогрев улицы

06.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Потери тепловой энергии в январе-июне этого года составили 10%, сообщает портал коммунальной грамотности населения. То есть каждый десятый потраченный на отопление рубль расходуется вхолостую. При этом превышения предельного уровня теплопотерь в первом полугодии не было ни в одной из областей. План на этот год по этому показателю в целом по стране — не больше 11%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай

«Планомерная работа по замене сетей позволила снизить потери тепловой энергии по итогам полугодия до 10% при установленном задании на 2019 год — 11%. Превышения предельного уровня потерь не допущено ни в одной из областей», — сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Напомним, накануне власти критиковали коммунальников за то, что «в системе ЖКХ все еще есть сверхнормативные потери, и говорили, что нужно «способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов». Говорилось о том, что в некоторых районах значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям. К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области — 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области — по 20,3%.

Ранее в КГК высчитали, как снизить траты белорусов на коммуналку. В ведомстве подготовили предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Одно из предложений — снизить затраты на тепловую энергию. Так, в Беларуси хотят ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. А основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом превышения предельного уровня теплопотерь в первом полугодии не было ни в одной из областей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки женские фото в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика