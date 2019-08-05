Заготавливаем грибы на зиму: сохранить и не отравиться

Источник материала: Интерфакс

Наконец наступило время, когда грибы можно собирать не только с полок магазинов, но и в лесу. Любители "тихой охоты" знают, насколько это спокойное, но вместе с тем захватывающее занятие. После того, как собранные грибы визуально проверены на съедобность-ядовитость, фотографии особо крупных экземпляров выложены в соцсети, встает вопрос, что делать со всем этим добром. Ведь съесть сразу все не получится, а хранить в том виде, в котором принесли из леса, тоже не вариант, испортятся. Interfax.by собрал лучшие рецепты заготовки грибов.



Польза грибов

Начнем сразу с хорошей новости для тех, кто следит за фигурой. Грибы достаточно низкокалорийный продукт, главным образом потому, что на 90% они состоят из воды. В среднем, калорийность практически всех распространенных в наших лесах грибов составляет 25-30 кал на 100 грамм. Кроме того они имеют сбалансированный состав, включая в себя белок (4 грамма на 100 грамм), углеводы (3 грамма на 100 грамм) и жиры (1 грамм на 100 грамм).

А еще в грибах есть целых 18 аминокислот, среди которых есть те, что оказываются благотворное влияние на организм.

Также грибы содержат органические кислоты, например, такие как масляная, пальмитиновая и стеариновая.

Само собой, есть и витамины: А, вся группа витамина В, витамины РР, Е и D. И полезные микроэлементы: калий, медь, сера, фосфор, марганец.

Доказано, что грибы хорошо влияют на нервную систему, улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Также умеренное употребление грибов укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, налаживает обмен веществ, выработку гормонов. А, например, лисички вообще являются природным антибиотиком.

Рецепты заготовки грибов

Засолка грибов

Рецепт отлично подходит к разным видам грибов. Говорят, что вкуснее всего получается с рыжиками и груздями. Солить лучше всего каждый вид отдельно.



Ингредиенты:

Лесные грибы – 5 кг;

хрен – несколько листьев;

крупная нейодированная соль – 150-200 г;

чеснок – 2 средние головки;

листья черной смородины – 300 г;

укроп (соцветья, стебли и листья) – 300 г;

От тщательно промытых и очищенных грибов отрезаем ножки, оставляя лишь 1 см от шляпки. Все грибы, кроме рыжиков, необходимо вымочить в подсоленной холодной воде, которую нужно менять каждые 10 часов. Белые и желтые грузди оставляем на 24 часа, другие грибы на 2-3 дня.

Затем грибы выкладываем шляпкой вниз в тару, где будем их солить. Пересыпаем солью и перекладываем листьями и зубчиками чеснока. На последнем слое должны лежать листья. На них укладываем марлю, сложенную в 2-3 слоя, затем полиэтиленовый круг, а на него – гнет весом примерно 10% от веса грибов.

Если замечаете, что верхний слой высыхает, подливайте 4%-ный раствор соли.

Храним грибы при температуре 2-8 °С. Рыжики будут готовы через 2 недели, грузди и другие грибы – через 1-1,5 месяца.

Горячий способ засолки грибов



Ингредиенты:

Вода - 3 стакана;

перец - 3 горошины;

кориандр - 0,5 ч. л.;

лист лавровый;

гвозидка - 3 бутона;

чеснок – 4-5 зубчиков;

соль - 1,5 ст. л.;

белые грибы - 700 г.

Грибы перебираем, срезаем загрязненные части, тщательно промываем. Затем разрезаем вдоль на две половины, если грибы небольшие - их можно оставить целыми. Чистим чеснок и нарезаем его пластинами.

Кипятим воду в кастрюле, добавляем соль, грибы. Доводим до кипения, снимаем пену, уменьшаем огонь и варим 15 минут, продолжая снимать пену. Бульон должен стать прозрачным, затем добавляем оставшиеся специи и варим еще семь минут.

Плотно укладываем грибы в стерилизованную банку, перекладывая их пластинами чеснока. Вливаем процеженный бульон. Остужаем, закрываем крышками и убираем в прохладное место.

Засолка шампиньонов "для ленивых"



Ингредиенты:

Шампиньоны - 500 г;

лук репчатый – 1 средняя луковица;

растительное масло - 3 ст. л., лучше нерафинированное;

соевый соус - 150 мл;

чеснок – 3 зубчика;

молотый душистый перец - 0,5 ч. л.;

гвоздика молотая;

лавровый лист (маленький);

перец в горошинах - 8 шт.

Грибы моем, обсушиваем, нарезаем ломтиками и выкладываем в глубокую емкость, заливаем соевым соусом. Очищаем лук и нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем горкой на грибы. Добавляем сверху чеснок, пропущенный через чеснокодавилку. Перец растираем в ступке, высыпаем поверх чеснока. На горку добавляет гвоздику, душистый перец, лавровый лист.

Кипятим растительное масло, пока не задымится, выливаем на грибы. Вымешиваем в течение 5-10 минут, если необходимо, добавляем соль. Такие грибы можно хранить в холодильнике до 2 недель.

Сушка грибов





Ингредиенты:

грибы.

Грибы не моем, чистим ножом. Очень грязные места протираем хорошо отжатой губкой. Режем грибы на тонкие пластины. Нанизываем их на нитку или леску и вешаем на расстоянии 50-60 см над плитой.

Также можно сушить грибы в микроволновке. Выкладываем их на решетку и ставим на 15-20 минут. Следите, чтобы грибы не пересушивались, иначе могут вспыхнуть. После микроволновки подсушите при комнатной температуре.

Грибной порошок



Ингредиенты:

Молотый кориандр – 0,5 ч. л.;

черный перец – 7 горошин;

лавровый лист – 1 шт.;

гвоздика – 4 бутона;

лесные грибы – 1 кг.