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Променял Москву на Минск. Чем российского тренд-аналитика привлекла Беларусь

06.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренд-аналитик и продюсер Игорь Сюч внимательно присматривался к Минску несколько лет. Его можно смело назвать космополитом, ведь по работе он регулярно бывает в трех столицах — Москве, Минске и Таллине. Мы попросили его сравнить не только цены, но и общие впечатления от этих городов.


Игорь вспоминает, когда говорил о переезде в Минск, «знакомые крутили пальцем у виска».

Вопрос о переезде вызывает у Игоря улыбку. Он начинает рассказывать, что просто «душа отозвалась и сердце». Сначала он приезжал в Минск по делам бизнеса и отдохнуть, насладиться уникальной природой Беларуси. Потом вернулся уже с семьей — решил, что это отличное место не только для работы, но и для жизни.

— Знакомые поначалу буквально крутили пальцем у виска: меня называли сумасшедшим, а идею авантюрной. «Белорусы толпами в Москву на заработки уезжают, а вы — в Минск…» Примерно такие аргументы приходилось слышать, — смеется Игорь. Но почти сразу становится серьезным. — Так получилось, что у меня в это время произошло несколько судьбоносных событий… Характер работы немного изменился, она стала более масштабной и международной. Параллельно в России появились ограничения и различные санкции: свобода слова, vpn, telegram, изменения в законодательстве о СМИ, мотивация инвесторов и предпринимателей и т.д. В Минске в этом плане сразу было гораздо комфортнее.

По его словам, главное удобство в Минске — организация международных встреч. Иностранцы могут прилететь по «безвизу» на срок до 30 дней, успешно решить все вопросы и улететь обратно. В Москве с этим чуть сложнее. У Таллина есть свои плюсы, особенно для граждан ЕС.
Игорь Сюч по работе занимается краткосрочным и долгосрочным планированием. И не сомневается ни на секунду: Беларусь и Минск в ближайшие годы точно будут в тренде.

— Беларусь привлекает все больше внимания на международной арене. И как площадка для решения многосторонних вопросов международного сотрудничества, мирных переговоров, так и в плане финансов. Например, Беларусь — фактически первое в мире государство, которое открыло широкие возможности для использования технологии блокчейн, — говорит собеседник.


В Беларуси слишком много бюрократии

По мнению Игоря, в Беларуси приятно жить, но очень сложно зарабатывать. В Москве даже ритм жизни располагает к тому, что ты постоянно работаешь. Таллин в этом смысле очень похож на Минск, но в Эстонии есть как минимум одно ключевое отличие, которое помогает быстрее вести дела:

— В Эстонии реализован и развивается отличный пример прогрессивной модели электронного правительства, — говорит Сюч. — Страна идет по пути развития креативной, амбициозной и блестящей идеи e-резидентства: ты можешь где угодно жить, но бизнес у тебя будет именно в Эстонии. Это позволит пользоваться государственными и частными онлайн-услугами. Очень удобно. Поэтому программа очень популярна среди европейских бизнесменов. Москва уже идет по этому пути, а вот Минск отстает, причем очень сильно. К сожалению, в Минске очень много бюрократии.
Кстати, Игорь не разделяет популярное мнение о том, что «все белорусы — люди открытые, а на улицах везде чистота». По его словам, в любой стране легко найти хороших людей. А что касается чистоты, то и здесь есть города как минимум не хуже. К примеру, Хельсинки. Но Минск при этом определенно будет входить в любой топ-5 самых чистых и гостеприимных городов Европы.

— А если брать простые человеческие ценности, то между белорусами и россиянами, к примеру, нет никаких отличий, — смело говорит Игорь. — Если человек развит, начитан, ведет себя культурно — какой-то принципиальной разницы не увидишь. Вот мы по работе общаемся с китайцами, и мне говорят, что я — китаец. А в Таллине эстонцы тоже принимают за своего. Такая же ситуация часто бывает и в других странах…

По нашей просьбе Игорь Сюч оценил основные расходы в Минске, Москве и Таллине. Он сразу предупредил, что многие позиции довольно субъективны: можно ведь покупать продукты подешевле и подороже, ходить в кафе возле дома или в ресторан в центре… Но тенденция, по его словам, все равно четко прослеживается.
Жилье. С коммунальными платежами все понятно. В Москве за хорошую трехкомнатную квартиру в зависимости от времени года Игорь платил в месяц 6−8 тысяч российских рублей (примерно 100−130 долларов). В Минске у него уходит в два раза меньше. А вот в Таллине эта статья расходов выше — около 120 евро (или 130 долларов). Примерно такая же разбежка по ценам и на аренду.

Проезд. В Москве по сравнению с Минском дорогой общественный транспорт: поездка в метро стоит почти доллар. Но там, по словам Игоря, это оправданно. Если ты хочешь вовремя приехать из точки в А в точку Б, то у тебя нет выбора: только метро. В Минске гораздо проще ездить на такси, особенно если пункт назначения не в центре. Да, это будет дороже, чем на автобусе, трамвае или метро. Но экономия времени существенная. Поездка по городу обойдется в среднем в 5−10 рублей. В Таллине ездить дорого и в общественном транспорте (почти два доллара за поездку), и тем более на такси.

— Отдельная важная тема — урбанистика, развитие различных городских систем. Взять хотя бы выделенные полосы для общественного транспорта. Под Европейские игры в Минске их ввели впервые, многие возмущаются. Но по факту в разных городах Европы такие полосы есть уже давно. Ведь цель оправдывает средства. Людей стимулируют пересесть из машин в автобусы, троллейбусы и трамваи. Почему так много шума в Минске?.. Здесь, по сути, пока не видели настоящих пробок, когда можно простоять и 4, и 6, и 8 часов… Мировая практика знает различные примеры, — удивляется Сюч.

Продукты. Игорь не сомневается, что по расходам на еду выбор точно в пользу Минска, по качеству продуктов, скорее всего, тоже. Свою роль в этом, конечно, сыграла санкционная война, которая лишила Россию многих деликатесов. Хотя проблема не только в «санкционке»:



— Я, когда жил в Москве, тоже покупал белорусские продукты. Правда, недавно узнал, что некоторые из них на самом деле совсем «небелорусские». Но это тоже тренд: сейчас в России есть интерес к белорусскому, модно покупать белорусское, — улыбается собеседник. — Здесь можно привести конкретный пример: один поход в магазин в Минске — это рублей 80 белорусских рублей (около 40 долларов), а в Москве — 7000 российских рублей (примерно 110 долларов), в Таллине это 90 евро (около 100 долларов). Причем набор продуктов везде более-менее одинаковый — мясо, молоко, фрукты, овощи… Еще один яркий пример — чашка капучино. В Минске она обойдется примерно в полтора-два доллара в эквиваленте, в Москве нужно выложить 3−4 доллара, в Таллине — около 3,5−4,5.

Развлечения. Эта сфера за три года, проведенных в Минске, Игоря не впечатлила. Да, поход в кафе в Минске доступнее, чем в Москве или Таллине. Но другой вопрос, что в белорусской столице в принципе «с развлечениями не очень».

— Вот возьмем музеи. В Минске их сколько, 20 (а во всей Беларуси около 170)? А в Москве, наверное, 400. В 20 раз больше, чем в Минске! И не надо говорить, что Москва гораздо больше, там больше людей… Не в 20 раз, правильно?.. — говорит Сюч. — Самобытную культуру Беларуси часто недооценивают. Ни внутренний, ни внешний туризм, по сути, не развиваются.

Что касается кафе, то в Минске, по словам Игоря, семейный поход в кафе обходится примерно в 60−80 рублей (30−40 долларов). В Москве на это нужно примерно в два раза больше, сопоставимая сумма понадобится и в Таллине. Но деньги отходят на второй план из-за проблем с белорусским сервисом (в России и Эстонии с этим значительно лучше). Еще одна проблема — почти никто не говорит на английском языке. «Даже к Европейским играм не подготовились, — сокрушается Игорь. — Подходишь, спрашиваешь — а в ответ: «Сейчас позову кого-нибудь».

Подводя итог, Игорь Сюч признается, что ближайшие годы намерен провести в Беларуси. И с ходу объясняет свой выбор конкретными аргументами:

— Трудно представить себе современного человека, живущего вне общества. Каждому хочется быть востребованным, услышанным, понятым. Какие бы материальные блага не манили человека, все-таки высшей ценностью остается признание обществом его нужности. Мне чувствовать себя уверенным и значимым помогает семья.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренд-аналитик и продюсер Игорь Сюч внимательно присматривался к Минску несколько лет.
 
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