Главный тренер «Торпедо»: «С конца мая денег мы не получали»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Торпедо» Владимир Невинский после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (1:8) рассказал «Прессболу» о будущем команды.



Фото: сайт ФК «Торпедо-Минск»

Напомним, в субботу сообщалось о том, что команда снимется с чемпионата, и в оставшихся матчах ей будет засчитано техническое поражение 0:3. Позже директор клуба Салангин заявил, что «Торпедо» пока не собирается сниматься с чемпионата. Решение по дальнейшей судьбе клуба в чемпионате, скорее всего, будет вынесено сегодня на заседании АБФФ.

— Что у вас сейчас на душе?

— Скажу за себя и ребят, которые играли, которые остались… Мы сделали все от нас зависящее. Хотели играть и надеялись, что ситуация разрешится. Что найдется спонсор. Варианты были, но, к сожалению, нигде не срослось. Поэтому все и пришло к такому завершению.

— Как долго вы играли исключительно за идею?

— В конце мая наш основной инвестор (российский бизнесмен Михаил Мироненков. — прим.) отказался от финансирования команды. С тех пор денег мы не получали.

— Что будет дальше с торпедовскими футболистами?

— Сложно сказать. Те, кто мог, уже куда-то устроились. Остальные… Если им поступят какие-то предложения, они не закончат с футболом и продолжат играть в других местах.

— А вы сами?

— Поищу варианты. Скучно сидеть дома и смотреть сериалы. Работу свою люблю, поэтому хочу быть полезным, — сказал Невинский.