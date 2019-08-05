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Главный тренер «Торпедо»: «С конца мая денег мы не получали»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского «Торпедо» Владимир Невинский после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (1:8) рассказал «Прессболу» о будущем команды.
— Что у вас сейчас на душе?
— Скажу за себя и ребят, которые играли, которые остались… Мы сделали все от нас зависящее. Хотели играть и надеялись, что ситуация разрешится. Что найдется спонсор. Варианты были, но, к сожалению, нигде не срослось. Поэтому все и пришло к такому завершению.
— Как долго вы играли исключительно за идею?
— В конце мая наш основной инвестор (российский бизнесмен Михаил Мироненков. — прим.) отказался от финансирования команды. С тех пор денег мы не получали.
— Что будет дальше с торпедовскими футболистами?
— Сложно сказать. Те, кто мог, уже куда-то устроились. Остальные… Если им поступят какие-то предложения, они не закончат с футболом и продолжат играть в других местах.
— А вы сами?
— Поищу варианты. Скучно сидеть дома и смотреть сериалы. Работу свою люблю, поэтому хочу быть полезным, — сказал Невинский.
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Владимир Невинский после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (1:8) рассказал о будущем команды.
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