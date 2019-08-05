ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начали капитальный ремонт площади Победы

06.08.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске начали капитальный ремонт площади Победы
БЕЛТА

Работы начались с электрики. Старые фонари меняются на новые умные в стилистике 50-х годов. На самой площади заменят нижнюю часть обелиска и проведут капитальный ремонт с модернизацией монумента, подземной площадки и переходов, сообщили в СТВ.

«В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии для того, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом нужно считать каждую бюджетную копейку», - сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. 

Для гранитной площадки монумента установят электроподогрев. Это продлит срок эксплуатации плитки. Обновленную площадь представят к 75-летию Победы в мае 2020 года. 

В Минске начали капитальный ремонт площади Победы
Реконструкция площади Победы в Минске. Инфографика
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монумент Победы временно закрыт для туристов. Его окружили строительным забором.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доходы БелЖД в первом полугодии выросли до 1,7 миллиарда рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика