В Минске начали капитальный ремонт площади Победы

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Работы начались с электрики. Старые фонари меняются на новые умные в стилистике 50-х годов. На самой площади заменят нижнюю часть обелиска и проведут капитальный ремонт с модернизацией монумента, подземной площадки и переходов, сообщили в СТВ.

«В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии для того, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом нужно считать каждую бюджетную копейку», - сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.