Об этом сообщили на официальном сайте столичного Метрополитена.
Выход №4-1 станции «Восток» будет полностью закрыт с 5 по 9 августа 2019 года.
В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
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Один из выходов станции метро «Восток» закрыли
06.08.2019 08:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщили на официальном сайте столичного Метрополитена.
Выход №4-1 станции «Восток» будет полностью закрыт с 5 по 9 августа 2019 года.
В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
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Причина ограничения доступа к выходу – ремонтные работы.
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