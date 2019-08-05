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Один из выходов станции метро «Восток» закрыли

06.08.2019 08:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Один из выходов станции метро «Восток» закрыли
Фото из открытых источников

Об этом сообщили на официальном сайте столичного Метрополитена.

Выход №4-1 станции «Восток» будет полностью закрыт с 5 по 9 августа 2019 года.

В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства. 

Один из выходов станции метро «Восток» закрыли
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Причина ограничения доступа к выходу – ремонтные работы.
 
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