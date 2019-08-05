Прощайте, пробки: в Японии представили первый прототип летающего автомобиля

В Японии представили первый прототип летающего автомобиля.

Как говорится в сюжете ТСН, с помощью четырех винтов он поднимается на высоту до трех метров. Правда, признаются разработчики, им еще есть над чем поработать. Речь идет, в частности, о безопасности пассажиров.





Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные. Уже даже начали работать над специальными дорожными картами. Первые воздушные автомобили поднимутся в небо в сельской местности, где не будет сильного движения. И если испытания пройдут успешно, летающие авто появятся на улицах уже больших городов.