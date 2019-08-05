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Прощайте, пробки: в Японии представили первый прототип летающего автомобиля

06.08.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные.

В Японии представили первый прототип летающего автомобиля.

Как говорится в сюжете ТСН, с помощью четырех винтов он поднимается на высоту до трех метров. Правда, признаются разработчики, им еще есть над чем поработать. Речь идет, в частности, о безопасности пассажиров. 

Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные. Уже даже начали работать над специальными дорожными картами. Первые воздушные автомобили поднимутся в небо в сельской местности, где не будет сильного движения. И если испытания пройдут успешно, летающие авто появятся на улицах уже больших городов. 
 
 
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Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные.
 
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