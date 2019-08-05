За шесть лет воздух в Беларуси стал на 5 процентов грязнее

Из всего объема загрязняющих веществ 26,1 тыс.тонн составили твердые вещества, 47 тыс. тонн - диоксид серы, 76,9 тыс. тонн - оксид углерода, 45,8 тыс. тонн - диоксид азота и 166,9 тыс. тонн - углеводороды.





"Ежедневник". В целом, за последние шесть лет выбросы увеличились на 20 тыс. тонн или на 4,6% (в 2012 году было всего 433,2 тыс.тонн). Максимум выбросов из стационарных источников в Беларуси в течение последних лет пришелся на 2014 год (462,8тыс. тонн), после чего их объем немного сократился, пишет





Самые грязные и чистые районы





Согласно данным Белстата, самая чистая область в Беларуси по итогам 2018 года – Могилевская (44,6 тыс. тонн), а самая грязная – Витебская (107,5 тыс. тонн).





Самые чистые районы республики – Краснопольский (0,0 тыс. тонн), Чериковский (0,0 тыс. тонн), Хотимский (0,2 тыс. тонн), Чаусский (0,2 тыс. тонн) и Наровлянский (0,3 тыс. тонн). Первые четыре, к слову, расположены в Могилевской области.





Наиболее грязным районом страны традиционно остается Полоцкий (57,8 тыс.тонн), «благодаря» расположенному на его территории нефтеперерабатывающему заводу «Нафтан».





Также в рейтинге самых грязных регионов расположились Мозырский район с показателем 33,7 тыс. тонн, Минск (18,3 тыс.тонн), Жлобинский район (13,6) и Чашникский район (12,6 тыс. тонн).





Среди областных городов наибольший объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников приходится на Минск (18,3 тыс. тонн) и Гродно (9,8 тыс.тонн). Наиболее чистый из областных центров Брест (2,6 тыс. тонн).





Наибольший вклад в загрязнение атмосферы внесли предприятия обрабатывающей промышленности (173,5 тыс.тонн) и сельскохозяйственные организации (168,6 тыс.тонн).









Где были превышены нормы содержания загрязняющих веществ





В Минске в прошлом году зафиксировали разовое превышение установленной предельно допустимой концентрации по аммиаку, твердым частицам и диоксиду азота, а в Новополоцке сразу по четырем показателям.





В Могилеве целых 18 дней набралось с превышением нормы по диоксиду азота, 14 суток с превышением нормы по аммиаку и 5 суток по фенолу. В Гомеле 16 дней наблюдалось превышения нормы по содержанию оксида углерода, в Бресте 9 суток – по содержанию диоксида азота, в Полоцке – 10 дней по содержанию твердых частиц.





В целом же ситуация с вредными выбросами в атмосферу от стационарных источников в Беларуси остается стабильной, не меняясь существенно ни в лучшую, ни в худшую сторону.