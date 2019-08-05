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Школьникам разрешат бесплатно посещать государственные спортивные сооружения
Источник материала: Партизан
Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.
В Беларуси школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешат бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.
Соответствующий указ подписал Лукашенко.
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Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.
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