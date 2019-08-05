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Школьникам разрешат бесплатно посещать государственные спортивные сооружения

06.08.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.

В Беларуси школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешат бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.

Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Как отмечает БелТА, документ направлен на повышение эффективности использования упомянутых объектов (тех же ледовых дворцов). Теперь школьники смогут там абсолютно бесплатно заниматься физкультурой и спортом.
 
 
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Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.
 
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