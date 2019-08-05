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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

06.08.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со среды в страну придут дожди.

Во вторник, 6 августа, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь днём в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью будет слабый, днём юго-западный, юго-западный, умеренный, при грозах порывистый.

Ночью термометры покажут 5-11 выше нуля, по западу — до 13 градусов тепла. Днём прогнозируется от +19 по северо-востоку до +26 по юго-западу.

7 августа на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый.

Ночью ожидается 11-17 со знаком "плюс", днём воздух прогреется до 21-27 выше нуля, по югу местами прогнозируют до +29.


В четверг, 8 августа, на большей части территории снова пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром и днём в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер будет северо-западный, днём с переходом на западный, северо-западный, порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью прогнозируется 12-19 со знаком "плюс", днём воздух прогреется до 18-25 выше нуля. По юго-востоку ожидается до +29.
 
 
Ссылка на источник 21
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Со среды в страну придут дожди.
 
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