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Мировые рынки падают после решения Китая девальвировать юань

06.08.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На опасениях эскалации торговой войны падают фондовые рынки Азии. Японский индикатор Nikkei 225 потерял в понедельник 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,2-1,7%.

Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%. 

Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.

Индекс валют emergent markets MSCI EM понизился на 0,8%, рекордными темпами с августа прошлого года.


Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые упала до менее 0,5%, опустившись до 0,497%. Показатель 10-летних бондов Германии обновил исторический минимум на уровне минус 0,53%. Доходность 10-летних US Treasuries уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 1,757%, минимальных за три года.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре рухнули в цене на 8,6%, медь в Лондоне подешевела на 1,6%.

Котировки фьючерсов на кукурузу в Чикаго снизились на 1,7%, на соя-бобы - на 0,9% на сообщениях, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.

Напротив, активный рост демонстрируют так называемые "защитные активы", включая иену и золото. Стоимость унции золота на бирже NYMEX выросла на 0,85%, до 1470 долларов, а иена к доллару укрепилась на 0,45%, до 106,1 иены за 1 доллар.

Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.
 
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