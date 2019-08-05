Трамп требует казнить террористов

Twitter. Об этом Дональд Трамп написал в





"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.





Лидер США также требует, чтобы такие приговоры исполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".





Напомним:



