ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп требует казнить террористов

06.08.2019 08:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.

Лидер США также требует, чтобы такие приговоры исполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".

Напомним:

  • 3 августа более 20 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.
  • В тот же день, в результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заготавливаем грибы на зиму: сохранить и не отравиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика