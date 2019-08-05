Генсек НАТО: Россия аннексировала Крым в результате конкуренции великих держав

сайт НАТО, пишет "Украинская правда" . Об этом со ссылкой на заявление Столтенберга сообщаетНАТО, пишет





"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.





Столтенберг также отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".









Напомним, в НАТО заявляли, что не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.