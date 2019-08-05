ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек НАТО: Россия аннексировала Крым в результате конкуренции великих держав

06.08.2019 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг убежден, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла вследствие конкуренции великих держав.

Об этом со ссылкой на заявление Столтенберга сообщает сайт НАТО, пишет "Украинская правда".

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке". 


Напомним, в НАТО заявляли, что не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. 
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг убежден, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла вследствие конкуренции великих держав.
 
Новости дня
Новости разные
 
Личка - о просьбе БАТЭ перенести матч: «Я хочу играть сейчас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика