Путин предупредил о безудержной гонке вооружений после краха ракетного договора с США

Об этом сообщает ТАСС.





"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, - предупредил Путин. - Такой сценарий означает восстановление ничем не сдерживаемой гонки вооружений".





По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.





Путин заявил, что ответственность за рисков для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".





"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - отметил он.





Путин также заявил о готовности Москвы восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.









Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.





Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.





Читайте также: "Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США по ядерного соглашения с РФ".