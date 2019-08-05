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Путин предупредил о безудержной гонке вооружений после краха ракетного договора с США

06.08.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по ликвидации договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонки вооружений.

Об этом сообщает ТАСС.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, - предупредил Путин. - Такой сценарий означает восстановление ничем не сдерживаемой гонки вооружений".

По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.

Путин заявил, что ответственность за рисков для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - отметил он.

Путин также заявил о готовности Москвы восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.


Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

Читайте также: "Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США по ядерного соглашения с РФ".
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по ликвидации договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не...
 
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