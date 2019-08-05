Доходы БелЖД в первом полугодии выросли до 1,7 миллиарда рублей

Источник материала: Ежедневник





Доходы Белорусской железной дороги по основным видам деятельности за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1% и составили 1,7 млрд рублей.

«За первое полугодие текущего года на реализацию инфраструктурных проектов направлено 83 млн рублей, приобретение подвижного состава – почти 171 млн рублей, оборудования – порядка 13 млн рублей, модернизацию и проектные работы – более 8 млн рублей. На ремонт пути освоено более 68 млн рублей», – рассказал руководитель отрасли.

Инвестиции в обновление подвижного состава позволили в 2018 и первом полугодии 2019 года приобрести почти 1400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.

Дорога активно продолжает работу по электрификации новых участков железнодорожных линий и развитию инфраструктуры грузовых терминалов, что способствует увеличению пропускной способности дороги и транзитной привлекательности Беларуси.

Продолжается внедрение в перевозочный процесс автоматизированной системы «Электронная перевозка». Сегодня БЖД уже работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии.

По словам Морозова, за первое полугодие 2019 года увеличены объемы перевозок пассажиров с Литвой, Латвией, Болгарией, Чехией и Германией. Так, в сообщении с Литвой объем перевозок увеличен на 16,2%, с Латвией – на 20,5%, Болгарией – на 25%, Германией – практически в 2 раза, Чехией – в 3,7 раза.