ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доходы БелЖД в первом полугодии выросли до 1,7 миллиарда рублей

06.08.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Доходы БелЖД в первом полугодии выросли до 1,7 миллиарда рублей

Доходы Белорусской железной дороги по основным видам деятельности за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1% и составили 1,7 млрд рублей.

«За первое полугодие текущего года на реализацию инфраструктурных проектов направлено 83 млн рублей, приобретение подвижного состава – почти 171 млн рублей, оборудования – порядка 13 млн рублей, модернизацию и проектные работы – более 8 млн рублей. На ремонт пути освоено более 68 млн рублей», – рассказал руководитель отрасли.

Инвестиции в обновление подвижного состава позволили в 2018 и первом полугодии 2019 года приобрести почти 1400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.

Дорога активно продолжает работу по электрификации новых участков железнодорожных линий и развитию инфраструктуры грузовых терминалов, что способствует увеличению пропускной способности дороги и транзитной привлекательности Беларуси.

Продолжается внедрение в перевозочный процесс автоматизированной системы «Электронная перевозка». Сегодня БЖД уже работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии.

По словам Морозова, за первое полугодие 2019 года увеличены объемы перевозок пассажиров с Литвой, Латвией, Болгарией, Чехией и Германией. Так, в сообщении с Литвой объем перевозок увеличен на 16,2%, с Латвией – на 20,5%, Болгарией – на 25%, Германией – практически в 2 раза, Чехией – в 3,7 раза.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доходы Белорусской железной дороги по основным видам деятельности за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1% и составили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске неделю ищут пропавшую пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика