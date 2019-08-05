Гибридный седан BMW 530e стал экономичнее. 57 км на электротяге и расход топлива 1,8 литра на «сотню»

Источник материала: Tut.by

Компания BMW рассказала о доработках, которые коснулись гибридного седана 530e с подзаряжаемой бензоэлектрической силовой установкой. Данная модификация обзавелась аккумулятором увеличенной емкости и полным приводом.





При прежних габаритах емкость литий-ионной батареи выросла с 9,2 до 12 кВтч, что позволило немного увеличить пробег седана 530e на электротяге — до 57 км по методике WLTP. У появившейся в гамме полноприводной версии 530e xDrive этот показатель чуть меньше — 53 км. От бытовой розетки подзарядка батареи займет около 6 часов, а от фирменного настенного зарядного устройства BMW i Wallbox — 3 часа 35 минут.





Выбросы CO 2 , равно как и официальный расход топлива, у гибридной «пятерки» уменьшились на 20% — по паспорту в комбинированном цикле 530e теперь потребляет от 1,5 до 2 л на 100 км (от 1,8 до 2,4 л для 530e xDrive). Как и раньше, гибридный седан располагает комбинацией двухлитрового турбомотора и электродвигателя совокупной мощностью 252 лошадиные силы (крутящий момент равен 420 Нм), позволяя автомобилю разменивать первую «сотню» за 6,1−6,2 секунды и развивать максимальные 232 км/ч. Объем багажника у гибридной версии — 410 л.

В Германии цены на модернизированный седан 530e начинаются от 56 200 евро, версия с полным приводом на 2600 евро дороже.