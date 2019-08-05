Ученые выяснили, откуда взялся огромный водоем под пустыней в Израиле

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский естественный резервуар воды, располагающийся под пустыней Негев в Израиле и связанный с Нубийским водоносным слоем. Специалисты определили происхождение подземных вод, чей возраст оценивается в сотни тысяч лет. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на PNAS .



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Пустыня Негев — одно из самых сухих мест на Земле, однако глубоко под ее поверхностью находится резервуар с водой. Исследователи знают, что это древний водоем, так как сегодня ежегодный уровень осадков чрезвычайно мал и не может увлажнить грунт больше чем на несколько дюймов в глубину.

Следовательно, водоем должен быть продуктом древней истории региона, свидетельством изменений, произошедших в ландшафте на протяжении тысячелетий.

Но откуда взялась вода? Чтобы выяснить это, команда из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве обратилась к необычной методике, разработанной в Аргоннской национальной лаборатории США. Они проанализировали содержание изотопа криптона (криптон-81) и изотопа водорода (дейтерий), выделенных из образцов воды, изъятой из 20 скважин. По количеству изотопа криптона можно датировать образцы в диапазоне от 40 тысяч до 1,5 миллиона лет, а соотношение уровня дейтерия и обычного водорода позволяет определить источник воды и погодные условия.

Благодаря этому им удалось проследить происхождение подземных вод до двух событий — одно чуть менее 38 000 лет назад, а другое около 360 000 лет назад. Первый притоквозник при вторжении воздушных масс из тропических областей Атлантического океана. Второй был связан со средиземноморскими циклонами в период последнего оледенения, когда объемы ледников достигли максимального значения.

Нубийский водоносный слой является крупнейшим запасом ископаемой пресной воды и охватывает площадь более двух миллионов квадратных километров. По оценкам, в нем содержится 150 тысяч кубических километров грунтовых вод.