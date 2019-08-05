На «Танковом биатлоне» загорелся иранский Т72Б3

Источник материала: Tut.by

На «Танковом биатлоне — 2019», который проходит в подмосковном Алабино, случилось ЧП. Во время прохождения дистанции из Т-72Б3 команды Ирана внезапно вырвались огромные клубы дыма. Видео происшествия попало на кадры репортажа телеканала «Звезда».

Технических неисправностей у машины никаких не было, проблема возникла из-за непрофессионального поведения иранского экипажа. Танкисты совершили серьезную ошибку: забыли открыть жалюзи системы охлаждения двигателя, проходя второй заход. В результате силовая установка быстро перегрелась, а моторный отсек задымился, что едва не привело к пожару. Трагических последствий, впрочем, удалось избежать, и никто не пострадал.

Сейчас танк поврежден и требует ремонта.

«Танковый биатлон — 2019» проходит с 3 по 17 августа на полигоне Алабино. Танкисты показывают свои умения в вождении боевых машин, стрельбе из пушки и пулемета. Участие принимают военные более чем двух десятков стран. Большинство соревнующихся выступают на российских машинах (задымившийся Т-72Б3 иранской команды также предоставлен Россией).