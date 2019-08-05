Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти

Источник материала: Ежедневник





Президент США Дональд Трамп после трех массовых расстрелов в США осудил "расизм, ненависть и превосходство белых" и призвал минюст страны разработать законопроект о введении смертной казни за подобные преступления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главы Белого дома, "нация должна осудить расизм", отложив в сторону политические разногласия.

"В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Ненависти нет места в Америке. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу", - сказал Трамп.

Он добавил, что нельзя игнорировать опасность Интернета и видеоигр, "прославляющих насилие".

Трамп призвал также реформировать законы, затрагивающие вопросы психического здоровья. По его словам, властям необходимо лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц, способных на насилие, а также гарантировать, что они не только получают необходимое лечение, но и подвергаются лишению свободы, когда это необходимо.

Президент США выступил за безусловное применение смертной казни к виновным в массовых убийствах американцев.

"Поручаю министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - заявил глава государства.

По словам Трампа, смертная казнь в таких случаях должна быть "выполнена быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек".