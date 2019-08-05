|
Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти
06.08.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент США Дональд Трамп после трех массовых расстрелов в США осудил "расизм, ненависть и превосходство белых" и призвал минюст страны разработать законопроект о введении смертной казни за подобные преступления.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам главы Белого дома, "нация должна осудить расизм", отложив в сторону политические разногласия.
"В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Ненависти нет места в Америке. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу", - сказал Трамп.
Он добавил, что нельзя игнорировать опасность Интернета и видеоигр, "прославляющих насилие".
Трамп призвал также реформировать законы, затрагивающие вопросы психического здоровья. По его словам, властям необходимо лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц, способных на насилие, а также гарантировать, что они не только получают необходимое лечение, но и подвергаются лишению свободы, когда это необходимо.
Президент США выступил за безусловное применение смертной казни к виновным в массовых убийствах американцев.
"Поручаю министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - заявил глава государства.
По словам Трампа, смертная казнь в таких случаях должна быть "выполнена быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп после трех массовых расстрелов в США осудил "расизм, ненависть и превосходство белых" и призвал минюст страны разработать законопроект...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)