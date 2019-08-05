Лидчанин с ограниченными возможностями Максим Бацкалевич написал уже пять книг и приглашен на День белорусской письменности

Источник материала: Вороновская газета





К своему юбилею Максим успел написать уже пять книг (почти все они автобиографические). На днях корреспондент «Лiдскай газеты» снова побывал в гостях у семьи Бацкалевичей, пообщался с Максимом и его мамой Еленой Чеславовной, узнал о новых творческих достижениях особенного писателя и вообще о том, как ему сейчас живется.

«Недуг сына старались не замечать»

Максим Бацкалевич с рождения болеет тяжелой формой ДЦП. На протяжении семи лет родители возили сына на лечение в Барановичи, в реабилитационный центр для детей с физическими заболеваниями. Благодаря этому лечению Максим в пять лет смог самостоятельно сидеть и даже ходить с поддержкой. Там же, в Барановичах, мальчику, не могущему разговаривать, купили специальную азбуку, с помощью которой он, указывая на буквы, мог общаться с родителями и другими людьми (этой азбукой он пользуется при общении и по сей день). Родители решили, что прятать особенного сына от окружающих людей не будут. Они гордо везли ребенка в коляске по улице, путешествовали с ним по Беларуси, стараясь не замечать его недуг.

В 2003 году родители с сыном переехали из Минойт в Лиду, и здесь Максим стал учеником средней школы № 17. Учителя приходили к нему на дом. Параллельно мальчик начал потихоньку осваивать компьютер. Учиться, узнавать что-то новое Максиму очень нравилось. Он впитывал знания, как губка, много читал. Особенно любимыми его школьными предметами были история, информатика, английский язык. Программа обучения у Максима была такая же, как и у здоровых детей. Родители смогли доказать специальной комиссии, что их сын хоть и не может разговаривать, но учиться сможет наравне со здоровыми. Школу он окончил в 2013 году с золотой медалью. Стал отлично владеть компьютером. Неплохо знает английский язык, благодаря чему общается через интернет со многими друзьями, живущими за границей.

Инвалид с детства, Максим Бацкалевич не может говорить, передвигается с помощью коляски. Из-за проблем с моторикой рук он не может набирать на компьютере больше четырех букв в минуту. И тем не менее у него ясный ум, он не сделался угрюмым, не утратил оптимизма, интереса к жизни. Молодого человека вдохновляет возможность общения, которую предоставляет интернет, он ведет свой блог во «ВКонтакте», общается через всемирную сеть со множеством друзей. Как признается Максим, «все, что у меня есть, – это мой ум, мое желание жить, быть полезным людям и… мое творчество». Кстати, именно в творчестве молодой человек нашел себя. Он давно для себя решил: надо на своем примере доказать обществу, что люди с инвалидностью, даже с такой тяжелой, как у него, могут приносить пользу, работать и чего-то добиваться.

«Как внимательно он изучает мир!»

Максим и сейчас много читает, изучает языки. Недавно самостоятельно, с помощью самоучителя, выучил польский, теперь занимается немецким. У Максима есть младшие братья – Матвей и Роман. Оба еще ходят в школу. Три брата дружат между собой. Рома помогает Максиму в пользовании компьютером, играет с ним в «танчики».

– Раньше, когда Максим был маленький, – рассказывает мама Елена Чеславовна, – Было физически легче выносить его в коляске на улицу. Теперь это делать тяжело. Помогает папа Валерий Николаевич, который, кстати, является единственным добытчиком в нашей семье. Я же почти все время нахожусь рядом с Максимом: одного его оставлять нельзя. Ходим с ним в костел Святой Семьи (благо костел находится недалеко от нашего дома), совершаем вечерние прогулки. А недавно всей семьей, в том числе с Максимом, ходили в кино. Ходили мы с ним и в пилигримку в Трокели – всю ее я прошла с коляской пешком.

Работа за компьютером стоит для Максима Бацкалевича большого труда, ведь у него очень ограниченные возможности – набирая тексты своих произведений на компьютере, он не может работать пальцами рук и нажимает на клавиши карандашом. За долгие годы упорного труда Максим добился увеличения скорости набора текста до 40 слов в час.

Всерьез заниматься писательской работой молодой человек решил вскоре после окончания школы. Работает он главным образом над серией автобиографических рассказов. Первые из этих рассказов и составили его первую книгу «Четки», которая вышла в издательстве «Ridero» (Екатеринбург) в феврале 2018 года. «Простые житейские ситуации, – пишет об этих рассказах редактор книги Александр Логинов, – в восприятии мальчика, с рождения прикованного к инвалидной коляске и ограниченного в своих физических возможностях. Но какой наполненной эмоциями жизнью живет этот рано взрослеющий человек, как внимательно он изучает мир!» Название книги – «Четки» – ее автор объясняет тем, что жизнь человека состоит из событий-бусинок, которые нанизываются на время-нить. «Для меня эта книга стала откровением, – признается мама Максима. – Я же не знаю, о чем думает мой сын: он ведь не может озвучить свои мысли. Я словно открыла своего ребенка для себя заново».





«Я как будто смотрела кино о жизни сына»

За полтора года после выхода «Четок» Максим Бацкалевич, проявляя завидные даже для здорового человека активность и трудолюбие, написал еще четыре книги. Все он вышли в том же российском издательстве «Ridero». Издание книг оплачивали родители Максима и их знакомые. Вторая книга, также автобиографическая, называется «Утро Максима» (она стала подарком маме на юбилей); третья – «Размышления по поводу» (в нее вошли размышления автора и высказывания известных людей, почерпнутые им из книг и интернета); четвертая представляет собой объединенные и дополненные первую и вторую автобиографические книги и называется «Родник моей памяти». Автобиографические рассказы и размышления Максима Бацкалевича показывают, что люди с ограниченными физическими возможностями тоже способны тонко чувствовать, глубоко размышлять, они заслуживают не меньшего уважения, чем физически здоровые люди.

– Читая эти книги, – говорит Елена Чеславовна. – Я как будто смотрела кино о жизни собственного сына. Поразили яркий, образный язык повествования, цепкая память Максима, его стремление вникнуть во все. Это же отмечали и многие другие читатели. Герой книг – многогранная, развитая, несмотря на тяжелый физический недуг, личность, как и сам Максим. Да это и есть он сам, такой знакомый и в то же время открывшийся мне с незнакомой стороны.

Пятая книга вышла совсем недавно, к 25-летию Максима, которое его семья отметила 22 июля. Называется она «Карцер души». В этой книге автор рассказывает о себе нынешнем, о том, что он чувствует теперь, какие трудности испытывает.

– Эта книга, – рассказывает мама Максима, – открыла для меня внутренний мир моего сына теперь, в данный момент, показала напряженную борьбу добра и зла, светлого и темного в его душе, о чем он раньше так подробно не писал. В отличие от предыдущих, эта книга вышла с иллюстрациями. На том, чтобы в книге были рисунки, настояла я – Максим этого поначалу не хотел, боялся, что к его юбилею книгу не успеют выпустить. Я бросила клич в интернете – оперативно отозвалось много художников. Мы остановились на иллюстрациях одной девушки, которая, как было видно по рисункам, наиболее глубоко прочувствовала содержание книги. Большое спасибо ей за это!

P. S. Кстати, среди читателей книг Максима Бацкалевича – и главный специалист Министерства культуры Республики Беларусь Сергей Ботян, который пригласил автора книг, как молодого талантливого писателя, принять участие в Дне белорусской письменности в Слониме. В Слоним намерена поехать в качестве группы поддержки Максима вся семья Бацкалевичей: папа, мама, оба брата. Участие в Дне белорусской письменности поспособствует тому, чтобы об особенном писателе из Лиды больше узнали в Беларуси, ведь он того заслуживает.

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