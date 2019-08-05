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В Беларуси вступили в силу новые правила ввоза товаров из-за границы

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Если раньше, скажем, телевизор можно было ввозить только один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год.

Отмечается, что товары, за исключением продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще одного раза в неделю только по единице для каждого наименования. Чаще, чем раз в сутки, — только товары, бывшие в употреблении, необходимые в дороге или месте назначения.

Что касается продуктов питания, то в сутки можно ввозить не более килограмма, в неделю — не более 5 кг.

Спиртные напитки разрешается ввозить в Беларусь в сутки только 0,1 л, в неделю — литр. Сигареты: одну пачку в сутки и две пачки в неделю.

Бытовая техника, которую можно ввозить раз в год по одной единице:

— плита газовая (или электрическая) кухонная;
— варочная панель, вытяжка, духовой шкаф;
— водонагреватель;
— газонокосилка, триммер;
— бытовое оборудование для мойки автомобилей;
— монитор, ноутбук, игровая приставка, копировальное устройство;

— телевизор, велосипед, надувная лодка, лодочный мотор;
— кондиционер, сварочный аппарат и др.

Разрешается провозить 2 единицы в год:

— смартфон;
— детская коляска;
— принтер, сканер, планшетный компьютер.

4 единицы в год:
— новые пневматические шины, а также новые или бывшие в употреблении колеса к автомобилю или мотоциклу. Но при условии, что сведения о декларируемом товаре указаны в свидетельстве о регистрации ТС либо документе (счете-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о его покупке в государствах, не являющихся членами ЕАЭС.

 

 

 
 
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Если раньше, скажем, телевизор можно было ввозить только один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Отмечается, что товары, за исключением продуктов...
 
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