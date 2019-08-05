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В Беларуси вступили в силу новые правила ввоза товаров из-за границы
06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Если раньше, скажем, телевизор можно было ввозить только один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год.
Отмечается, что товары, за исключением продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще одного раза в неделю только по единице для каждого наименования. Чаще, чем раз в сутки, — только товары, бывшие в употреблении, необходимые в дороге или месте назначения.
Что касается продуктов питания, то в сутки можно ввозить не более килограмма, в неделю — не более 5 кг.
Спиртные напитки разрешается ввозить в Беларусь в сутки только 0,1 л, в неделю — литр. Сигареты: одну пачку в сутки и две пачки в неделю.
Бытовая техника, которую можно ввозить раз в год по одной единице:
— плита газовая (или электрическая) кухонная;
— телевизор, велосипед, надувная лодка, лодочный мотор;
Разрешается провозить 2 единицы в год:
— смартфон;
4 единицы в год:
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Если раньше, скажем, телевизор можно было ввозить только один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Отмечается, что товары, за исключением продуктов...
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