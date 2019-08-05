Курьез в Столине: аист попал в ДТП и, как добропорядочный виновник аварии, дождался инспекторов ГАИ

Источник материала: Новости Хотимска

Неординарное ДТП произошло 4 августа с участием автомобиля в Столине. Как правило, виновниками аварий являются пешеходы, велосипедисты, водители, но никак не… аист!

Аист, прогуливаясь по зеленому газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлета мимо проезжал автомобиль «Лада-Приора».

Траектории внезапно взлетевшей птицы и автомашины пересеклись, избежать столкновения не удалось. Незначительные повреждения получил лишь автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ!

Как добропорядочный виновник аварии, он оставался на месте происшествия. Прогуливаясь неподалеку по нерегулируемому пешеходному переходу, он пристально наблюдал за процессом оформления ДТП. И как только инспекторы закончили с формальностями, аист покинул место происшествия и улетел.