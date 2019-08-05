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Астрономы наткнулись на след одной из первых звёзд во Вселенной
06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Исследователи Австралийского национального университета обнаружили призрачный след одной из первых звёзд Вселенной. Интересно, что открытие было сделано сравнительно недалеко — на краю галактики Млечный путь, в которой находится Солнечная система и наша Земля.
Доктор Томас Нордландер из Австралийского национального университета рассказал, что обнаруженный им на расстоянии около 35 000 световых лет от Солнечной системы красный гигант мог появиться в результате взрыва одной из первых в мире сверхновых. По его словам, это открытие возвращает человечество к этапу зарождения первых звёзд во Вселенной.
В составе древнего красного гиганта, которого учёные назвали SMSS J160540.18-144323.1, был обнаружен самый низкий из когда-либо зафиксированных уровень железа. Основываясь на этих данных, астрономы предположили, что эта звезда относится ко второму поколению первых звёзд.
Открытие подобных древних звёзд должно помочь специалистам в изучении строения Вселенной. Напомним, что недавно астрономы установили способ формирования Млечного пути и создали трёхмерную модель нашей Галактики.
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Исследователи Австралийского национального университета обнаружили призрачный след одной из первых звёзд Вселенной. Интересно, что открытие было сделано...
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