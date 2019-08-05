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Астрономы наткнулись на след одной из первых звёзд во Вселенной

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Исследователи Австралийского национального университета обнаружили призрачный след одной из первых звёзд Вселенной. Интересно, что открытие было сделано сравнительно недалеко — на краю галактики Млечный путь, в которой находится Солнечная система и наша Земля.

Астрономы наткнулись на след одной из первых звёзд во Вселенной

Доктор Томас Нордландер из Австралийского национального университета рассказал, что обнаруженный им на расстоянии около 35 000 световых лет от Солнечной системы красный гигант мог появиться в результате взрыва одной из первых в мире сверхновых. По его словам, это открытие возвращает человечество к этапу зарождения первых звёзд во Вселенной.

В составе древнего красного гиганта, которого учёные назвали SMSS J160540.18-144323.1, был обнаружен самый низкий из когда-либо зафиксированных уровень железа. Основываясь на этих данных, астрономы предположили, что эта звезда относится ко второму поколению первых звёзд.

«Мы думаем, что энергия от взрыва древней сверхновой была настолько слабой, что большинство тяжёлых элементов упало обратно в плотный остаток взрыва и лишь небольшая их часть вырвалась в космос и помогла сформировать старую звезду, которую мы нашли. Она, вероятно, родилась всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, что в космических масштабах — совсем небольшой срок, и живёт до сих пор. Если можно так выразиться, это очень анемичная звезда, с низким уровнем железа — примерно в 1,5 миллиона раз ниже, чем у Солнца: только один атом из каждых 50 миллиардов является железом, как одна капля воды в огромном бассейне», — рассказал Томас Нордландер.

Открытие подобных древних звёзд должно помочь специалистам в изучении строения Вселенной. Напомним, что недавно астрономы установили способ формирования Млечного пути и создали трёхмерную модель нашей Галактики.

 
 
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Исследователи Австралийского национального университета обнаружили призрачный след одной из первых звёзд Вселенной. Интересно, что открытие было сделано...
 
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