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Samsung разработала контактные линзы с функциями дополненной реальности

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Патентное ведомство США одобрило заявку Samsung на регистрацию контактных линз со встроенными технологиями дополненной реальности. Новинка со встроенным микродисплеем позволит своему владельцу получить множество полезной информации буквально из воздуха: например, увидеть направление движения или издалека распознать нужный объект, не доставая смартфон из кармана.

Samsung разработала контактные линзы с функциями дополненной реальности

Опубликованный сайтом Patently Mobile документ демонстрирует схематическое изображение линзы со встроенной видеокамерой, миниатюрным дисплеем и другими элементами, включая конденсатор для питания микросхем и датчик движения. Электронная начинка будет «упакована» в гидрогель, используемый для изготовления обычных контактных линз.

Вспомогательная информация будет поступать на микродисплей с внешнего устройства и проецироваться непосредственно на сетчатку глаза. Ожидается, что все AR-данные будут корректно отображаться на экране линзы независимо от направления взгляда пользователя и прочих факторов. Для корректировки области отображения в прозрачном слое устройства могут быть размещены дополнительные микролинзы.

Samsung разработала контактные линзы с функциями дополненной реальности

Дата появления первых коммерческих прототипов и предполагаемая цена необычной новинки не объявлены.

 
 
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Патентное ведомство США одобрило заявку Samsung на регистрацию контактных линз со встроенными технологиями дополненной реальности. Новинка со встроенным...
 
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