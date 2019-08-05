Audi показала гибрид электросамоката и скейтборда [ВИДЕО]

Источник материала: Новости Хотимска

Audi известна в первую очередь как производитель автомобилей, но встречаются в линейке немецкой компании и нестандартные решения. Необычный электросамокат под названием e-tron Scooter примечателен не только четырёхколёсным исполнением — при должной сноровке его даже можно использовать как скейтборд для дрифта в крутых поворотах.

Четырёхколёсная новинка способна преодолеть до 20 километров пути без подзарядки при скорости до 20 км/ч. Модель весом 12 килограммов можно быстро сложить для перевозки в общественном транспорте или катить, как тележку. Оригинальная конструкция электроскутера предусматривает размещение аккумулятора в рулевой стойке. Поддержка Bluetooth позволяет защитить самокат от угона, передавая на смартфон местоположение e-tron.

В отличие от двухколёсных моделей, скутер с подвижной подвеской можно использовать в качестве электроскейта. Конструкция позволяет входить в крутые повороты и управлять самокатом движением ног, лишь слегка опираясь на руль. Устройство заряжается от обычной розетки или специального разъёма в багажнике электромобиля Audi e-tron.



