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Audi показала гибрид электросамоката и скейтборда [ВИДЕО]

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Audi известна в первую очередь как производитель автомобилей, но встречаются в линейке немецкой компании и нестандартные решения. Необычный электросамокат под названием e-tron Scooter примечателен не только четырёхколёсным исполнением — при должной сноровке его даже можно использовать как скейтборд для дрифта в крутых поворотах.

Четырёхколёсная новинка способна преодолеть до 20 километров пути без подзарядки при скорости до 20 км/ч. Модель весом 12 килограммов можно быстро сложить для перевозки в общественном транспорте или катить, как тележку. Оригинальная конструкция электроскутера предусматривает размещение аккумулятора в рулевой стойке. Поддержка Bluetooth позволяет защитить самокат от угона, передавая на смартфон местоположение e-tron.

В отличие от двухколёсных моделей, скутер с подвижной подвеской можно использовать в качестве электроскейта. Конструкция позволяет входить в крутые повороты и управлять самокатом движением ног, лишь слегка опираясь на руль. Устройство заряжается от обычной розетки или специального разъёма в багажнике электромобиля Audi e-tron.

Audi показала гибрид электросамоката и скейтборда [ВИДЕО]

 
 
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Audi известна в первую очередь как производитель автомобилей, но встречаются в линейке немецкой компании и нестандартные решения. Необычный электросамокат под...
 
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