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В Японии 57 человек умерли за неделю от жары

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.

С прошлой недели по всей территории островного государства установилась сильная жара, в некоторых регионах температура достигает 39 градусов. В целом по стране за минувшие семь дней были госпитализированы с тепловыми ударами 18347 человек. Многие из них, а также большинство погибших — люди пожилого возраста. В целях экономии они зачастую не включают дома кондиционеры.

Гражданам напоминают о необходимых в такую погоду мерах предосторожности: призывают носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться долго на солнце.

В прошлом году из-за аномально высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десяткам тысяч потребовалась помощь медиков.

 
 
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По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное...
 
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