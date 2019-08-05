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Бесплатные курсы больничных клоунов проведут в областных центрах

06.08.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бесплатные курсы по подготовке больничных клоунов проведут в областных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы из благотворительного общественного объединения "Больничные клоуны Фанни ноуз"

Бесплатные курсы больничных клоунов проведут в областных центрах

Участники смогут получить расширенное представление о больничной клоунаде, окунуться в атмосферу творчества и самореализации, раскрыть в себе таланты. В программу курса входят теория по психологии болеющего ребенка, принципам и правилам работы больничного клоуна в стационаре, практические занятия по актерскому мастерству, темпортму, клоунаде, пантомиме, музыкальной импровизации. Возможны выходы в стационар в сопровождении опытных больничных клоунов.

Занятия будут проходить в увлекательной форме. Слушатели курсов узнают, что клоуны бывают двух цветов, где прячется улыбка, как найти сокровища даже в непримечательном тапке. Курс рассчитан на четыре дня. Для удобства слушателей встречи будут проходить по выходным дням. Так, в Гродно пополнение больничных клоунов будут готовить 17-18 и 24-25 августа, в Бресте 24, 25, 31 августа и 1 сентября, в Гомеле занятия запланированы на 21-22 и 28-29 сентября, в Витебске - на 19-20 и 26-27 октября, а в Могилеве - на 02-03 и 09-10 ноября. Все необходимые для подготовки атрибуты будут предоставляться.

По окончании занятий самые инициативные курсанты смогут стать больничными клоунами и частью команды Фанни ноуз. Желающим пройти курс больничного клоуна и присоединиться к благому делу, необходимо заполнить анкету . Проект реализуется при финансовой поддержке программы малых грантов посольства США в Беларуси. На курс приглашают людей различных профессий в возрасте от 21 года.

Благотворительное общественное объединение "Больничные клоуны Фанни ноуз" в Беларуси развивается с 2009 года. Первый филиал открылся в Гомеле. Теперь Фанни ноуз объединяет энтузиастов, которым не безразлична судьба детей, в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске. В свободное от учебы и работы время они навещают ребят в больницах.

Клоуны Фанни ноуз помогают в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении, через клоунаду, арт- и игротерапию: не лекарствами, а через позитивные эмоции. "Попадая в больницу, ребенок и его родители сталкиваются с серьезными эмоциональными переживаниями: страхом, отчаянием, болью, одиночеством. Больничные клоуны помогают снизить тревогу в предоперационный период, повысить мотивацию к лечению, познакомиться с другими пациентами, создать творческие игровое пространство. А для родителей, порой, становятся слушателями. Все это способствует благоприятному исходу лечения", - рассказали в благотворительном общественном объединении.

По деятельности объединения написана магистерская диссертация. Составлены программы подготовки больничных клоунов и реализации психологического сопровождения ребят, находящихся на длительном лечении в стационаре. Она включает изучение психоэмоционального состояния детей-пациентов и возможное ослабление негативных эмоций, снижение уровня тревожности, напряжения и страха, связанных со спецификой пребывания в больнице. Также визиты клоунов помогают маленьким пациентам развивать в игре коммуникативные навыки, воображение и творческие способности, повышать уверенность в себе. Эффективность метода подтверждена в детских отделениях больниц в разных городах страны.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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