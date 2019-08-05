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Под Барановичами в результате столкновения перевернулся бус
06.08.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло утром 6 августа возле поворота на Малую Колпеницу с автодороги Р2.
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло утром 6 августа возле поворота на Малую Колпеницу с автодороги Р2. Фото: Александр КОРОБ О происшествии в паблик во «ВКонтакте» Intex-press сообщил...
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