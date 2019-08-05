Источник материала: Виртуальный Брест

ВК сообщество Опасный Брест пользуется популярностью у брестчан (буквально на днях количество подписчиков превысило 30000) - чего там только не размещается! Иногда пользователи позволяют себе покритиковать водителей такси (им достаётся больше других, скажем откровенно).





На этот раз "наехали" на такси Максим:

Уже сегодня утром был готов ответ:

- Ответ на пост на лысую резину. Мы всегда готовы отреагировать на замечания людей.

Как всегда, в комментариях мнения разошлись, но можно отметить, что это лучший вариант реакции на конструктивную критику.





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