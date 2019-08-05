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Водителю такси указали на "лысую" летнюю резину через соцсети... И вот что он сделал
06.08.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ВК сообщество
На этот раз "наехали" на такси Максим:
Уже сегодня утром был готов ответ:
- Ответ на пост на лысую резину. Мы всегда готовы отреагировать на замечания людей.
Как всегда, в комментариях мнения разошлись, но можно отметить, что это лучший вариант реакции на конструктивную критику.
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