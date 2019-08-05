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Минфин США назвал Китай валютным манипулятором

06.08.2019 09:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов США назвало Китай страной, манипулирующей валютой, через день после того, как Центральный банк страны позволил юаню упасть по отношению к доллару США до нового минимума.

"Министр Мнучин (Стивен Мнучин, министр финансов США - ИФ) под руководством президента Трампа сегодня определил, что Китай является валютным манипулятором", - говорится в заявлении Минфина США.

"В результате этого решения министр Мнучин будет взаимодействовать с Международным валютным фондом для устранения несправедливого конкурентного преимущества, созданного последними действиями Китая", - отмечается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп давно обещал навесить на Китай ярлык валютного манипулятора, обвиняя Пекин в девальвации своей валюты.

"Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

"Китай всегда использовал валютные манипуляции, чтобы украсть наши предприятия и фабрики, повредить нашим рабочим местам, снизить заработную плату наших рабочих и нанести ущерб ценам наших фермеров. Больше нет!" - добавил Трамп.

Несмотря на гнев американского лидера, министерство финансов до вечера понедельника отказывалось назвать Китай валютным манипулятором.

Пара доллар-юань в понедельник превысила психологически важную отметку в 7 юаней/$1 впервые с 2008 года, в том числе из-за ожидания введения новых импортных пошлин на китайскую продукцию со стороны США.

При этом председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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