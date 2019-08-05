Золотые горы зерна можно увидеть в Рясне

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Зерноток в отделении Рясна – самый крупный в «Беловежском». Объединяет четыре зерносушильных комплекса общей производительностью 126 тонн зерна в час, линию очистки семян и хранилища для зерна бункерного типа общей вместимостью 17,5 тысячи тонн.

Одна за другой на зерноток подъезжали машины, чтобы сгрузить зерно нового урожая, сновали погрузчики, сильно и ровно гудели вентиляторы сушильных комплексов. Сейчас здесь непривычная тишина. Последнее зерно нового урожая поступило на зерноток 27 июля. Уборка закончилась, и пока не начнет поступать кукуруза, для оборудования взята небольшая пауза. Тем более что и поработали люди и техника на славу. С 1 июля, когда на зерноток пришло первое зерно, то есть за неполный месяц, сюда поступила 19 681 тонна зерна. После просушки на хранение отправлено более 17 тысяч тонн пшеницы, ржи, тритикале и ячменя.

Александра Бычкова, агроном-семеновод отделения Рясна, а в сезон – и главный человек на зернотоку, сокрушается: нынче из-за весенней засухи зерно не налилось так, как нужно. «Еще такого не помню, чтобы весна была без единого дождя, а когда уборка пошла – дожди зарядили», – признается Александра Васильевна. Погода в этом году и правда преподносила аграриям сюрприз за сюрпризом, один другого неприятнее. Однако грамотный подход к подбору сортов и ранний сев яровых помогли снизить риски и получить максимально возможный в таких условиях результат. Урожай точно не хуже прошлогоднего. Переживали, что из-за несвоевременных дождей влажность поступающего на зерноток зерна будет высокой, а значит, увеличатся и затраты на его просушку. К счастью, этого не произошло. «Влажность зерна даже после дождей не превышала 19%. Это в пределах допустимой нормы. Такое зерно и просушивается хорошо, и отвеивается», – объясняет агроном-семеновод.



Александра Бычкова с водителем Дмитрием Наумчиком

Между тем в отделении уже идет подготовка к севу рапса и озимых. С учетом страхового фонда только для озимого сева планируется подготовить 400 тонн семян. Более половины этого объема уже просушено и очищено. Сейчас своей очереди на очистку ждут 346 тонн семян тритикале сорта Динаро первой репродукции. Так закладывается основа для будущего урожая зерновых…

Елена ТРИБУЛЕВА.