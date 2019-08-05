ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотые горы зерна можно увидеть в Рясне

06.08.2019 10:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Зерноток в отделении Рясна – самый крупный в «Беловежском». Объединяет четыре зерносушильных комплекса общей производительностью 126 тонн зерна в час, линию очистки семян и хранилища для зерна бункерного типа общей вместимостью 17,5 тысячи тонн.

Одна за другой на зерноток подъезжали машины, чтобы сгрузить зерно нового урожая, сновали погрузчики, сильно и ровно гудели вентиляторы сушильных комплексов. Сейчас здесь непривычная тишина. Последнее зерно нового урожая поступило на зерноток 27 июля. Уборка закончилась, и пока не начнет поступать кукуруза, для оборудования взята небольшая пауза. Тем более что и поработали люди и техника на славу. С 1 июля, когда на зерноток пришло первое зерно, то есть за неполный месяц, сюда поступила 19 681 тонна зерна. После просушки на хранение отправлено более 17 тысяч тонн пшеницы, ржи, тритикале и ячменя.

Александра Бычкова, агроном-семеновод отделения Рясна, а в сезон – и главный человек на зернотоку, сокрушается: нынче из-за весенней засухи зерно не налилось так, как нужно. «Еще такого не помню, чтобы весна была без единого дождя, а когда уборка пошла – дожди зарядили», – признается Александра Васильевна. Погода в этом году и правда преподносила аграриям сюрприз за сюрпризом, один другого неприятнее. Однако грамотный подход к подбору сортов и ранний сев яровых помогли снизить риски и получить максимально возможный в таких условиях результат. Урожай точно не хуже прошлогоднего. Переживали, что из-за несвоевременных дождей влажность поступающего на зерноток зерна будет высокой, а значит, увеличатся и затраты на его просушку. К счастью, этого не произошло. «Влажность зерна даже после дождей не превышала 19%. Это в пределах допустимой нормы. Такое зерно и просушивается хорошо, и отвеивается», – объясняет агроном-семеновод.

Золотые горы зерна можно увидеть в Рясне
Александра Бычкова с водителем Дмитрием Наумчиком

Между тем в отделении уже идет подготовка к севу рапса и озимых. С учетом страхового фонда только для озимого сева планируется подготовить 400 тонн семян. Более половины этого объема уже просушено и очищено. Сейчас своей очереди на очистку ждут 346 тонн семян тритикале сорта Динаро первой репродукции. Так закладывается основа для будущего урожая зерновых…

Елена ТРИБУЛЕВА.

 

 

Золотые горы зерна можно увидеть в Рясне

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зерноток в отделении Рясна – самый крупный в «Беловежском». Объединяет четыре зерносушильных комплекса общей производительностью Сообщение Золотые горы зерна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика