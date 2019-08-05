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Пинские пограничники задержали находившегося в розыске белоруса

06.08.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пинские пограничники задержали находившегося в розыске белоруса
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Спустя несколько минут при попытке незаконного пересечения границы был задержан 24-летний житель Брестской области, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Выяснилось, что молодой человек уклоняется от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

После привлечения к ответственности за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима задержанного передали сотрудникам Кобринского РОВД. 

Пинские пограничники задержали находившегося в розыске белоруса
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