Пинские пограничники задержали находившегося в розыске белоруса

Спустя несколько минут при попытке незаконного пересечения границы был задержан 24-летний житель Брестской области, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Выяснилось, что молодой человек уклоняется от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
После привлечения к ответственности за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима задержанного передали сотрудникам Кобринского РОВД.