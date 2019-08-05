Пинские пограничники задержали находившегося в розыске белоруса

Источник материала: Аргументы и факты

Спустя несколько минут при попытке незаконного пересечения границы был задержан 24-летний житель Брестской области, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Выяснилось, что молодой человек уклоняется от следствия по делу, связанному со статьей 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).