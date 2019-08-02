Иван Ставицкий готовит квалифицированных специалистов

Источник материала: Клiч Радзiмы

В конце июля за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в организацию и подготовку кадров для агропромышленного комплекса директор государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих» управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Иван Иосифович Ставицкий награжден Почетной грамотой Шарковщинского районного исполнительного комитета, которую вручил председатель райисполкома Дмитрий Михайлович Ломако.

Родился Иван Иосифович в деревне Новый Погост Миорского района. После окончания средней школы поступил в Малоберестовицкое СПТУ по специальности «ветеринарный фельдшер».

Трудовую деятельность начал ветфельдшером в колхозе «Рассвет» Миорского района. Поработав, решил, что нужно учиться дальше и поступил в Минск на заочное отделение в Белорусский институт механизации сельского хозяйства (был преобразован в Белорусский аграрный технический университет), где получил специальность «инженер-преподаватель технических, сельскохозяйственных дисциплин».

В 1988 году женился. Вера Михайловна, будущая супруга работала воспитателем в детском саду № 3 нашего городского поселка. Через короткий промежуток времени молодая семья переехала в Шарковщину. Иван Иосифович устроился в Шарковщинскую райагропромтехнику. Сначала работал там инженером-технологом, затем — главным инженером, а потом начальником отдела ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники. Руководство предприятия выделило молодой семье жилье. Вскоре родился первенец Виктор, в 1992 году — Павел. После 20 лет работы Ивану Ставицкому предложили стать директором государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих» управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Он согласился и вот уже на протяжении 10 лет успешно справляется со своими обязанностями.

— Реалии любого современного сельхозпредприятия таковы, — отметил в разговоре Иван Иосифович, — что наличие у работников соответствующей квалификации и подтверждающих ее документов — обязательное условие для выполнения целого ряда технологических требований. Да и постоянная модернизация техники и оборудования дает о себе знать — нужны квалифицированные специалисты-аграрии. Поэтому услуги центра актуальны и востребованы. В настоящее время у нас есть возможность организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации более чем по 6 специальностям: тракторист, электрогазосварщик, машинист-оператор котельной, животновод, машинист зерноочистительных сушильных агрегатов, вальщик леса. Отмечу, что в год получают заветные «корочки» более 180 человек. Одним из основных преимуществ центра является то, что занятия могут проходить без отрыва от производства. А это, в свою очередь, позволяет и специалиста обучить, и технологический процесс по месту его работы не останавливать. Помимо этого, при составлении учебных планов учитывается сезонная занятость работников в отдельных сферах деятельности. К слову, наш центр проводил обучение машинистов котельных установок в Поставском и Глубокском районах. Для слушателей, направленных сельхозпредприятиями, переподготовка и повышение квалификации производятся за счет средств районного бюджета.

Елена АНАНИЧ.