С размахом и от души прошел праздник деревни Алашки

Источник материала: Клiч Радзiмы

Воспоминания о прошлом и мечты о будущем, приятное общение с друзьями и родственниками, радость от полученных поздравлений и гордость за свое место проживания, за своих односельчан. Нигде не умеют так замечательно организовать праздник и повеселиться, как в деревне. Радушные и трудолюбивые жители отдыхают так, как и работают: с размахом и от души.

Праздник деревни Алашки, состоявшийся в июле, в очередной раз доказал, что его жители — это особые люди, сплоченные, дружные, умеющие учиться и трудиться, веселиться и отдыхать. Даже ненастная погода поспособствовала созданию торжественной, доброжелательной, вдохновенной и одновременно домашней атмосферы. Несколько поколений собралось на своей малой родине в одну большую семью, чтобы увидеться, поговорить, окунуться в приятную волну воспоминаний и зарядиться позитивом.

Заведующая Жуковщинским сельским клубом Надежда Петровна Кириенко совместно со старейшиной деревни Лилией Иосифовной Болговой и местной жительницей Галиной Ивановной Сикора организовали мероприятие в доме Еременых (с разрешения этой семьи, которая проживает в Риге). К празднику подготовились основательно: скосили траву, навели порядок в доме, повесили тюль, а стены украсили домашней коллекцией старинных белорусских рушников и вышиванок.

День деревни провели в виде домашних посиделок. Приглашенные гости собрались за разговорами, чаепитием из самоваров, веселыми, задорными песнями, ну и, конечно, танцами! Каждая семья приготовила и принесла свои блюда. Чего только не было на столах: мясные и картофельные изделия, закатки, соленья, пирожки с грибами и многое другое.

После вступительного слова о родине каждый участник посиделок представился: кто он, откуда, чем занимается, ну и, конечно, прозвучали слова поздравлений в адрес односельчан. Гости собрались не только из Шарковщины, но и из Глубокого, Постав, Миор, Минска и Витебска.

За разговорами и чаепитием звучало множество душевных песен. Многие вспомнили свою молодость и то, что когда-то некоторые из присутствующих были самодеятельными артистами Жуковщинского сельского дома культуры и под руководством бывшего директора Родиона Викентьевича Лысенка, выступали в хоре и учили народные танцы. На районных конкурсах художественной самодеятельности занимали призовые места.

Минчанка Ирина Алехнович приехала на праздник с внучкой Марией, которая занимается в столичной студии по вокалу. Девочка акапельно исполнила песню из репертуара известной белорусской певицы Алены Ланской «Уголок родной Беларуси». Сама же Ирина познакомила гостей праздника с историей деревни Алашки.

Гостья из столицы Нина Михайловна Сикора, которая приезжает в Алашки отдохнуть летом, также исполнила полюбившиеся песни под баян и гармонь. А аккомпанировали на празднике Галина Петровна Сафончик и Иосиф Леонидович Квач. Прозвучало немало прекрасных песен о деревне, земле, хлебе и семье, были слышны бурные и продолжительные аплодисменты. Душевные и веселые песни радовали односельчан до позднего вечера.

— Такие праздники очень нужны, — отметила Лилия Иосифовна Болгова. — Сельская жизнь все-таки несколько однообразна. А подобные новые нотки несут людям радость и вдохновение. Рассказы об истории деревни важны и для молодых местных жителей, и для приезжих — так будет сохраняться связь поколений. Каждой деревне нужен такой праздник, чтобы в сердце у людей осталась теплота, связанная с родными местами. К тому же это будет еще один повод для тех, кто выехал из деревни, чтобы возвращаться сюда снова и снова.

Праздник удался! Без сомнения, каждый его участник испытал чувство своей значимости в общем деле на благо своего родного края, своей малой родины.

Елена АНАНИЧ.