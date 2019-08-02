ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С размахом и от души прошел праздник деревни Алашки

06.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

С размахом и от души прошел праздник деревни Алашки

Воспоминания о прошлом и мечты о будущем, приятное общение с друзьями и родственниками, радость от полученных поздравлений и гордость за свое место проживания, за своих односельчан. Нигде не умеют так замечательно организовать праздник и повеселиться, как в деревне. Радушные и трудолюбивые жители отдыхают так, как и работают: с размахом и от души.

Праздник деревни Алашки, состоявшийся в июле, в очередной раз доказал, что его жители — это особые люди, сплоченные, дружные, умеющие учиться и трудиться, веселиться и отдыхать. Даже ненастная погода поспособствовала созданию торжественной, доброжелательной, вдохновенной и одновременно домашней атмосферы. Несколько поколений собралось на своей малой родине в одну большую семью, чтобы увидеться, поговорить, окунуться в приятную волну воспоминаний и зарядиться позитивом.

Заведующая Жуковщинским сельским клубом Надежда Петровна Кириенко совместно со старейшиной деревни Лилией Иосифовной Болговой и местной жительницей Галиной Ивановной Сикора организовали мероприятие в доме Еременых (с разрешения этой семьи, которая проживает в Риге). К празднику подготовились основательно: скосили траву, навели порядок в доме, повесили тюль, а стены украсили домашней коллекцией старинных белорусских рушников и вышиванок.

День деревни провели в виде домашних посиделок. Приглашенные гости собрались за разговорами, чаепитием из самоваров, веселыми, задорными песнями, ну и, конечно, танцами! Каждая семья приготовила и принесла свои блюда. Чего только не было на столах: мясные и картофельные изделия, закатки, соленья, пирожки с грибами и многое другое.

После вступительного слова о родине каждый участник посиделок представился: кто он, откуда, чем занимается, ну и, конечно, прозвучали слова поздравлений в адрес односельчан. Гости собрались не только из Шарковщины, но и из Глубокого, Постав, Миор, Минска и Витебска.

За разговорами и чаепитием звучало множество душевных песен. Многие вспомнили свою молодость и то, что когда-то некоторые из присутствующих были самодеятельными артистами Жуковщинского сельского дома культуры и под руководством бывшего директора Родиона Викентьевича Лысенка, выступали в хоре и учили народные танцы. На районных конкурсах художественной самодеятельности занимали призовые места.

Минчанка Ирина Алехнович приехала на праздник с внучкой Марией, которая занимается в столичной студии по вокалу. Девочка акапельно исполнила песню из репертуара известной белорусской певицы Алены Ланской «Уголок родной Беларуси». Сама же Ирина познакомила гостей праздника с историей деревни Алашки.

Гостья из столицы Нина Михайловна Сикора, которая приезжает в Алашки отдохнуть летом, также исполнила полюбившиеся песни под баян и гармонь. А аккомпанировали на празднике Галина Петровна Сафончик и Иосиф Леонидович Квач. Прозвучало немало прекрасных песен о деревне, земле, хлебе и семье, были слышны бурные и продолжительные аплодисменты. Душевные и веселые песни радовали односельчан до позднего вечера.

— Такие праздники очень нужны, — отметила Лилия Иосифовна Болгова. — Сельская жизнь все-таки несколько однообразна. А подобные новые нотки несут людям радость и вдохновение. Рассказы об истории деревни важны и для молодых местных жителей, и для приезжих — так будет сохраняться связь поколений. Каждой деревне нужен такой праздник, чтобы в сердце у людей осталась теплота, связанная с родными местами. К тому же это будет еще один повод для тех, кто выехал из деревни, чтобы возвращаться сюда снова и снова.

Праздник удался! Без сомнения, каждый его участник испытал чувство своей значимости в общем деле на благо своего родного края, своей малой родины.

Елена АНАНИЧ.

Comments are closed.

« МВД: злоумышленники атакуют белорусские предприятия
Руплівая праца зоркаўскіх хлебаробаў »
Новости дня
Новости разные
 
YouTube запретит блогерам оскорблять друг друга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика